Cupa Mondială 2026 programează miercuri, 23 iunie, ultimele meciuri ale grupelor A, B şi C. Partidele sunt transmise în direct, în exclusivitate în România, de Antena 1, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY, de la orele 22:00, 01:00, 04:00.

Programul meciurilor de la Cupa Mondială 2026 de miercuri, 24 iunie - Profimedia

Elveția și Canada deschid ziua de miercuri, 24 iunie, într-un duel decisiv din grupa B. Canadienii vin după impresionantul 6-0 cu Qatar și pot obține calificarea în fazele eliminatorii dacă evită înfrângerea, în timp ce Elveția caută și ea cele trei puncte care i-ar asigura o poziție excelentă înaintea ultimei etape.

Bosnia și Herțegovina întâlnește Qatar în celălalt meci al grupei B. Ambele echipe sunt obligate să câștige pentru a rămâne cu șanse importante la calificare. Qatarul caută primul succes din istoria participărilor sale la Cupa Mondială, după eșecul drastic din etapa precedentă.

Brazilia poate obține calificarea matematică în fazele eliminatorii dacă se impune în fața Scoției. Selecao pornește ca mare favorită în partida de la Miami.

Articolul continuă după reclamă

Maroc și Haiti se întâlnesc la Atlanta într-un meci extrem de important pentru configurația grupei C. Marocanii sunt favoriți şi pot să ocupe chiar şi prima poziţie în grupă, cu o victorie, alături de un rezultat favorabil în celălalt meci al grupei, în timp ce Haiti este deja eliminată

Mexicul poate deveni prima echipă calificată de pe primul loc cu 9 puncte dacă trece de Cehia în fața propriilor suporteri, la Ciudad de México. Cehii sunt obligați să obțină un rezultat pozitiv pentru a rămâne în lupta pentru calificare.

Africa de Sud și Coreea de Sud încheie ziua într-un duel cu miză mare în grupa A. Asiaticii sunt considerați favoriți, însă sud-africanii au nevoie disperată de puncte pentru a mai spera la calificare.

Programul meciurilor de miercuri, 24 iunie

Grupa B: Elveția vs Canada, ora 22:00 – Vancouver, Canada (Antena 1 și AntenaPLAY)

Grupa B: Bosnia și Herțegovina vs Qatar, ora 22:00 – Seattle, SUA (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Grupa C: Scoția vs Brazilia, ora 01:00 – Miami, SUA (Antena 1 și AntenaPLAY)

Grupa C: Maroc vs Haiti, ora 01:00 – Atlanta, SUA (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Grupa A: Cehia vs Mexic, ora 04:00 – Ciudad de México, Mexic (Antena 1 și AntenaPLAY)

Grupa A: Africa de Sud vs Coreea de Sud, ora 04:00 – Monterrey, Mexic (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)