Percheziţii de amploare, ieri, în judeţul Arad! Mascaţii au făcut descinderi la 24 de locuinţe, într-un dosar penal de delapidare.

Ancheta vizează angajaţii unui depou CFR, care ar fi furat aproximativ 300 de litri de motorină din pompele CFR şi din locomotive. Potrivit surselor Observator, combustibilul ar fi fost folosit în scop personal şi chiar comercializat.

Patru bărbaţi au fost reţinuţi 24 de ore şi astăzi vor fi duşi în faţa procurorului, cu propuneri de arestare preventivă. Încă o angajată a companiei este cercetată pentru complicitate la delapidare.