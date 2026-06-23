Împinşi de rate, foştii angajaţi de la Damen Mangalia iau drumul străinătăţii. Salarii şi de 4 ori mai mari

Ecuaţia implicării şantierului naval Damen Mangalia în Programul SAFE se complică. Pe lângă faptul că preţul de pornire care trebuie menţinut cel puţin 6 licitaţii este de 184 de milioane de euro, mult peste cel de lichidare, noul proprietar va avea de gestionat şi o criză a personalului. Plătiţi şi de patru ori mai bine în şantierele din Occident, şomerii au început să plece.

Împinşi de rate, foştii angajaţi de la Damen Mangalia iau drumul Vestului. Salarii şi de 4 ori mai mari - Arhivă site

Joi, 18 iunie, a fost ziua în care ultimul lot de salariaţi ai şantierului naval Damen Mangalia au primit deciziile premergătoare concedierii, ca urmare a declarării falimentului, în primăvara acestui an. Ultimii 271 de angajaţi au intrat în perioada de preaviz care se va sfârşi pe 15 iulie 2026.

Din 16 iulie 2026, locul în care s-au născut nave gigantice, care pot căra 6.500 de maşini simultan ori halele unde au fost asamblate platformele folosite la amerizarea navelor spaţiale ale lui Elon Musk vor fi pustii.

"E o situaţie, sperăm, de tranziţie, dar nu avem încă această certitudine 100%", spune pentru News.ro Laurenţiu Gobeajă, preşedintele Sindicatului Navalistul. "Sperăm ca, în maxim şase luni, să se reia activitatea. Adică, până la sfârşitul acestui an", crede el.

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Salarii de patru ori mai mari pe şantierele vestice

În timp ce noul proprietar se lasă aşteptat, navaliştii nu-şi permit luxul de a sta în şomaj, mai ales că acesta ar reprezenta în jur de 2.000 de lei lunar, conform liderului sindical. "Ratele la bănci sunt principalul motiv pentru care pleacă la muncă, în străinătate, şi faptul că indemnizaţia de şomaj e prea mică. Unii au rate mai mari de atât şi trebuie să mai şi mănânce, nu doar să-şi pătească ratele", explică Gobeajă.

Conform acestuia, cele mai multe oferte vin din Norvegia, Olanda, Italia şi Franţa. Dacă în şantierul din Mangalia salariul mediu lunar brut era de 8.560 lei - aproximativ 1.000 de euro net, în străinătate pot primi şi de patru ori mai mult. "Există oferte din toate ţările europene. În domeniul naval şi în construcţii, mai ales sudorii, sunt foarte căutaţi", susţine Gobeajă.

Conform acestuia, cei care optează să plece primesc cel puţin 4.000 de euro lunar şi lucrează în regim de patru săptămâni cu două săptămâni - libere. "Sunt unii care iau 1.200 - 1.400 de euro pe săptămână, pentru că fac şi ore suplimentare", spune Gobeajă.

Chiar dacă sunt mai bine plătiţi afară, o parte s-ar putea întoarce, crede liderul sindical. "Dacă lucrează un an sau doi sau şase luni, îşi mai achită în avans din ratele pe care le au la bănci şi se întorc, pentru că au familia aici. Ăsta e unul dintre motive şi dacă aici câştigă, nu la fel ca afară, dar peste salariul mediu sau undeva în jurul lui, acceptă cumva. Dar nu toţi, bineînţeles", explică Gobeajă.

Care e situaţia actuală a şantierului naval Mangalia

La începutul lunii mai, în urma deciziei de intrare în faliment, lichidatorul judiciar CITR notifica Sindicatul Navalistul că toţi cei 1.011 salariaţi ai Damen Mangalia vor fi concediaţi.

Despărţirea de personal urma să fie realizată în două etape. Mai întâi, 740 de salariaţi au primit preavizele pe 27 mai 2026, din 25 iunie 2026 urmând ca raporturile lor de muncă să înceteze. Ultimii 271 de angajaţi au intrat în perioada de preaviz pe 18 iunie. Din 16 iulie, sunt liberi.

Pe 26 mai, Adunarea Creditorilor aproba noua strategie de vânzare a şantierului naval din Mangalia: vor fi cel puţin şase licitaţii, fiecare la valoarea de piaţă de 184 de milioane de euro şi nu la cea de lichidare, de 84 de milioane de euro. Măsura era catalogată atunci drept "tardivă şi inoportună" de către sindicalişti.

Între timp, reprezentanţii Guvernului României au oferit Rheinmetall un contract de 920 de milioane de euro pentru construcţia a patru nave militare, fiind vizată şi preluarea şantierului din Mangalia în acest preţ.

Finanţat prin Programul SAFE, finalizarea integrală a proiectului ar trebui să se desfăşoare într-un termen de execuţie extrem de strâns, respectiv 2030. Prima licitaţie pentru vânzarea şantierului va avea loc pe 29 iunie.