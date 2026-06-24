Ziua Universală a Iei este sărbătorită pe 24 iunie, de Sânziene, şi celebrează una dintre cele mai importante piese ale portului popular românesc. Evenimentul promovează ia ca simbol al identităţii naţionale, al tradiţiilor româneşti şi al patrimoniului cultural recunoscut inclusiv de UNESCO.

Ziua Universală a Iei 2026. De ce este sărbătorită pe 24 iunie, ce simbolizează cămașa tradițională - Shutterstock

Pe 24 iunie, românii din țară și din străinătate marchează Ziua Universală a Iei, un eveniment dedicat uneia dintre cele mai cunoscute piese ale portului popular românesc. Data nu a fost aleasă întâmplător. Ea coincide cu sărbătoarea Sânzienelor și cu Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, două momente importante în tradiția românească. În fiecare an, mii de persoane aleg să poarte ia românească la serviciu, la școală sau în cadrul unor evenimente culturale. Muzee, instituții și comunități din numeroase țări organizează expoziții, ateliere și parade dedicate costumului popular.

Ziua Universală a Iei este celebrată din 2013, la inițiativa comunității „La Blouse Roumaine”, formată din români din diaspora și din țară. Scopul proiectului a fost promovarea iei ca simbol al identității culturale românești. În timp, inițiativa a depășit granițele României. Evenimente dedicate acestei zile au fost organizate în zeci de state, iar ia a devenit un simbol recunoscut al patrimoniului cultural românesc.

Astăzi, sărbătoarea reunește români din întreaga lume și promovează tradițiile populare în fața unui public internațional.

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Ia nu este doar un obiect vestimentar

Fiecare model cusut manual poate transmite informații despre zona din care provine, vârsta celei care o purta sau statutul său în comunitate. Motivele decorative diferă de la o regiune la alta. Printre cele mai întâlnite se numără romburile, spicele de grâu, crucea, soarele și motivele florale.

În trecut, multe ii erau cusute în familie și necesitau săptămâni sau chiar luni de muncă. Tehnicile de realizare au fost transmise din generație în generație.

În ultimii ani, interesul pentru costumul popular românesc a crescut semnificativ. Tot mai mulți tineri aleg să poarte ii autentice la festivaluri, sărbători sau evenimente culturale.

Arta cămășii cu altiță, inclusă în Patrimoniul UNESCO

În 2022, „Arta cămășii cu altiță”, element reprezentativ pentru costumul tradițional din România și Republica Moldova, a fost inclusă în Patrimoniul Cultural Imaterial al Umanității al UNESCO. Recunoașterea a evidențiat valoarea culturală și artistică a acestei tradiții.

Specialiștii atrag atenția asupra importanței păstrării tehnicilor autentice de cusut și a sprijinirii meșterilor populari care continuă această tradiție.

Cu ocazia Zilei Universale a Iei sunt organizate expoziții, târguri de meșteșuguri, șezători și ateliere dedicate portului popular. Numeroase instituții culturale îi încurajează pe participanți să poarte ie tradițională și să descopere poveștile ascunse în motivele cusute manual.

Pentru mulți români, această zi este mai mult decât o celebrare a unei haine tradiționale. Ea reprezintă un prilej de a redescoperi valorile culturale, identitatea națională și moștenirea lăsată de generațiile trecute.