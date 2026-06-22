De la 1 iulie 2026, salariul minim brut pe economie va fi majorat, măsură care va influența veniturile a sute de mii de angajați din România. Creșterea nu se va vedea doar în salariile celor plătiți la nivelul minim, ci va avea efecte și asupra unor contribuții, indemnizații și costuri suportate de angajatori.

Ce se schimbă după majorarea salariului minim, de la 1 iulie 2026 - Profimedia

Majorarea salariului minim reprezintă una dintre cele mai importante schimbări care intră în vigoare în a doua parte a anului. Pentru angajați, efectul imediat va fi creșterea veniturilor, în timp ce pentru companii măsura înseamnă costuri salariale mai mari și necesitatea recalculării unor beneficii acordate personalului.

Cine va beneficia de majorarea salariului minim

Cei mai afectați de schimbare sunt angajații remunerați în prezent cu salariul minim pe economie. Pentru aceștia, creșterea salariului brut va însemna automat și un venit net mai mare, după plata contribuțiilor și a impozitelor.

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De asemenea, majorarea poate influența și salariile din sectoarele în care grilele de salarizare sunt construite pornind de la nivelul salariului minim. În multe companii, creșterea pragului minim determină ajustări și pentru alte categorii de angajați, pentru a păstra diferențele salariale dintre funcții.

Impact asupra angajatorilor

Pentru firme, majorarea salariului minim înseamnă cheltuieli suplimentare cu forța de muncă. Costul total al unui angajat crește odată cu salariul brut, iar companiile care au un număr mare de salariați plătiți la nivelul minim vor resimți cel mai puternic efectele noilor reguli.

Reprezentanții mediului de afaceri au atras în repetate rânduri atenția că astfel de majorări trebuie însoțite de măsuri care să susțină productivitatea și competitivitatea companiilor, în special în sectoarele cu marje reduse de profit.

Alte sume care pot fi influențate de noul salariu minim

Creșterea salariului minim poate avea efecte și asupra altor obligații calculate prin raportare la acest indicator. În funcție de legislația aflată în vigoare, anumite contribuții, plafoane fiscale, indemnizații sau beneficii pot fi ajustate odată cu modificarea salariului minim brut.

Specialiștii recomandă angajaților și angajatorilor să urmărească actele normative care vor detalia toate modificările aplicabile de la 1 iulie, pentru a înțelege impactul exact asupra veniturilor și costurilor.

De ce crește salariul minim

Autoritățile susțin că majorarea este necesară pentru a sprijini puterea de cumpărare a angajaților, într-un context în care costurile de trai au crescut în ultimii ani. Totodată, România continuă procesul de aliniere la principiile europene privind salariul minim adecvat și protecția lucrătorilor cu venituri mici.

Economiștii atrag însă atenția că efectele unei astfel de măsuri trebuie analizate atât din perspectiva angajaților, cât și a companiilor, deoarece orice creștere salarială generalizată poate avea impact asupra costurilor din economie.

Ce trebuie să știe angajații

Pentru salariații plătiți la nivelul minim, noile salarii vor fi aplicate automat de către angajatori începând cu data intrării în vigoare a măsurii. Nu este necesară depunerea unei cereri, însă angajații pot solicita informații suplimentare privind noul salariu net și modificările operate în contractele de muncă.

Creşte valoarea indemnizaţiei de însoţitor

Creșterea valorii indemnizației de însoțitor aduce venituri mai mari pentru persoanele care au nevoie permanentă de sprijin și pentru cei care le asigură îngrijirea. Majorarea are impact direct asupra beneficiarilor sistemului de protecție socială, contribuind la acoperirea mai bună a cheltuielilor de zi cu zi, într-un context în care costurile pentru servicii, medicamente și nevoi de bază au crescut.

Indemnizația de însoțitor este acordată persoanelor încadrate în anumite grade de invaliditate sau celor care, din cauza stării de sănătate, au nevoie de ajutor permanent din partea altei persoane. Creșterea acestei sume face parte din măsurile prin care autoritățile încearcă să ajusteze sprijinul financiar acordat categoriilor vulnerabile și să reducă presiunea financiară asupra familiilor care asigură îngrijirea acestora.

Cât va costa un an de vechime la pensie din 1 iulie 2026

Românii care vor să își completeze stagiul de cotizare pentru pensie vor plăti mai mult începând cu 1 iulie 2026. Odată cu majorarea salariului minim brut pe economie, crește și contribuția minimă pentru contractele de asigurare socială, astfel că un an de vechime cumpărat la pensie va ajunge la aproximativ 12.975 de lei. Calculul are la bază contribuția de asigurări sociale de 25% aplicată la salariul minim brut de 4.325 de lei, ceea ce înseamnă o plată lunară de aproximativ 1.081 de lei. Măsura îi vizează în special pe cei care au perioade fără contribuții și vor să își completeze anii necesari pentru obținerea pensiei.

Ce se mai calculează în funcţie de salariul minim

Valoarea salariului minim pe economie influențează nu doar veniturile angajaților plătiți la acest nivel, ci și o serie de alte sume și obligații calculate în funcție de acest indicator. Printre acestea se numără contribuția minimă pentru anumite contracte de asigurări sociale, unele plafoane fiscale, indemnizații sau taxe stabilite prin raportare la salariul minim brut. De asemenea, modificarea salariului minim poate avea efecte asupra costurilor suportate de angajatori, de la cheltuielile salariale până la obligațiile fiscale aferente. Pentru persoanele fizice și companii, orice creștere a salariului minim poate aduce schimbări în bugetele lunare, motiv pentru care noile valori trebuie urmărite odată cu intrarea în vigoare a modificărilor legislative.

Salariul minim brut crește la 4325 de lei

De la 1 iulie 2026, salariul minim brut pe economie crește la 4.325 de lei, măsura urmând să aducă venituri mai mari pentru angajații plătiți la nivelul minim. Majorarea se va reflecta în venitul brut trecut în contractele de muncă, dar și în costurile totale suportate de angajatori pentru fiecare salariat. Creșterea salariului minim are efecte și asupra unor valori calculate în funcție de acest indicator, influențând contribuții, plafoane și alte obligații stabilite prin legislația fiscală. Pentru angajați, schimbarea înseamnă un salariu net mai mare, în timp ce firmele trebuie să își ajusteze bugetele de personal odată cu aplicarea noilor prevederi.