Nouă minute. Atât a fost nevoie pentru ca bugetul Rabla destinat motocicletelor să se epuizeze complet. Programul a început în această dimineață, iar interesul a depășit toate așteptările. Din fericire, pentru maşini, înscrierile continuă aşa că încă mai aveţi timp să obţineţi un ecotichet de până la 18.500 de lei. Atenție însă: autoturismele diesel nu mai sunt eligibile în program.

Peste 11.100 de dosare de finanţare au fost depuse în prima oră de la debutul sesiunii 2026 a programului "Rabla" destinată persoanelor fizice, a anunţat, luni, Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), într-o postare publicată pe pagina de Facebook a instituţiei. Instituţia notează că interesul pentru motociclete a fost ridicat, bugetul de 15 milioane de lei destinat achiziţionării motocicletelor şi motocicletelor electrice fiind epuizat în nouă minute.

Cum stă situaţia la Rabla 2026 auto

"Astăzi, 20 iulie 2026, ora 10:00, au început înscrierile în cadrul Programului Rabla Auto 2026, dedicat persoanelor fizice. În prima oră de la deschiderea sesiunii de înscriere, au fost depuse peste 1.100 de de dosare pentru achiziţionarea de autovehicule şi motociclete mai puţin poluante. În categoria destinată autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) au fost înregistrate 6.452 de dosare, în valoare de 72.710.000 de lei, din bugetul total alocat de 165.000.000 de lei. Totodată, interesul pentru motociclete a fost foarte ridicat, bugetul de 15.000.000 de lei destinat achiziţionării motocicletelor şi motocicletelor electrice, fiind epuizat în doar nouă minute de la deschiderea sesiunii, prin depunerea a 1.293 de dosare", a transmis AFM.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit sursei citate, până la acest moment, au fost depuse 3.544 de de dosare, în valoare de 63 milioane de lei, din bugetul total alocat de 120 milioane de lei, pentru achiziţionarea de autovehicule noi plug-in hibrid şi autovehicule pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen. Sesiunea de înscriere pentru aceste categorii de vehicule rămâne deschisă până la data de 31 decembrie 2026, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului disponibil.

În cadrul programului "Rabla Auto", persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete: 18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen; 15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice; 12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid; 10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL/GNC, sau a unei motociclete.