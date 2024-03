Vezi și

Astăzi, 19 martie 2024, au început programele Rabla Plus şi Rabla Clasic, pentru toţi şoferii care vor să schimbe maşinile vechi cu unele noi.

Programul Rabla, doar pentru maşini româneşti

Programul vine şi cu o controversă în rândul dealerilor auto, mai ales după ce, la începutul anului, premierul Marcel Ciolacu a declarat că îşi doreşte ca în cadrul celor două programe să fie introduşi doar producătorii români. Vorbim, aşadar, despre Dacia şi Ford.

Dealerii auto spun, totuşi, că este alegerea fiecărui client în legătură cu maşina pe care vrea să şi-o achiziţioneze şi că piaţa nu ar trebui îngrădită.

De asemenea, în cadrul celor două programe sunt introduse inclusiv maşinile de mici dimensiuni, pe care tot mai mulţi părinţi le cumpără pentru copiii lor. Sunt acele maşini care sunt conduse de tinerii de la 16 ani până la 18 ani. De această dată, în acest an, subvenţiile la Rabla Plus s-au înjumătăţit. Ca o noutate, este acel autocolant ce va fi lipit pe parbriz sau luneta maşinii, pe care şoferii trebuie să-l menţină pe toată perioada de monitorizare, practic un an de zile.

Programele Rabla se desfășoară în etape

Rabla Clasic:

Sesiunea 19 martie – 19 aprilie 2024:

- persoane juridice – 60 de milioane de lei;

- UAT-uri şi instituţii publice – 60 de milioane de lei;

Sesiunea 19 martie – 25 noiembrie 2024:

- persoane fizice – 180 de milioane de lei.

Rabla Plus:

Etapa I: 19 martie – 19 aprilie 2024

- persoane juridice – 140 de milioane de lei;

- UAT-uri şi instituţii publice – 140 de milioane de lei.

Etapa I: 19 martie – 18 august 2024: persoane fizice – 420 de milioane de lei.

Rabla Plus:

Etapa a II-a: 19 august – 19 septembrie 2024

- persoane juridice – 60 de milioane de lei;

- UAT-uri şi instituţii publice – 60 de milioane de lei.

Etapa a II-a: 19 august – 25 noiembrie 2024: persoane fizice – 180 de milioane de lei.

Cum se acordă primele de casare

Potrivit Ministerului Mediului, finanţarea acordată în cadrul programelor, este următoarea:

În ceea ce priveşte Programul Rabla Clasic, prima de casare se menţine la 7.000 lei, respectiv 10.000 lei în cazul predării a două autovehicule uzate.

Prima de casare se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 150 g CO_2/km în sistem WLTP şi a cărui valoare nu depăşeste 60.000 euro, cu TVA inclus.

Ce ecobonusuri se acordă în 2024

La prima de casare se pot adăuga următoarele ecobonusuri:

ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO2/km în sistem WLTP;

ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, echipat cu motorizare GPL/GNC;

ecobonus în valoare de 3.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid;

ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de cel puţin 15 ani de la data fabricaţiei şi/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Pentru achiziţionarea de motociclete noi al căror sistem de propulsie generează maximum 120 g CO_2/km în sistem WMTC, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 7.000 lei, la care se pot adăuga:

ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou motocicletă al cărui sistem de propulsie generează maximum 90 g CO2/km în sistem WMTC;

ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea unui autovehicul uzat cu o vechime de cel puţin 15 ani de la data fabricaţiei şi/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Instituţiile publice şi unităţile administrativ-teritoriale pot beneficia de prima de casare în cuantum de 7.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, fără a fi obligate să predea spre casare un autovehicul uzat. În situaţia în care optează pentru achiziţionarea unui autovehicul nou în schimbul casării a două autovehicule uzate, vor beneficia de prima de casare de 10.000 lei.

Cuantumul ecotichetului la Rabla Plus

În cadrul Programului Rabla Plus, solicitantul beneficiază de ecotichet la achiziţionarea unui autovehicul nou în schimbul predării spre casare a cel puţin unui autovehicul uzat. Se pot preda spre casare maximum două autovehicule uzate. Cuantumul ecotichetului, indiferent de numărul de autovehicule uzate predate spre casare, este de:

25.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen, exceptând motocicleta;

13.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO_2/km în sistem WLTP;

13.000 lei pentru achiziţionarea unei motociclete electrice.

Ecotichetul se acordă pentru achiziţionarea unui autovehicul electric a cărui valoare nu depăşeşte suma de 70.000 euro, cu TVA inclus. Instituţiile publice şi unităţile administrativ-teritoriale beneficiază de ecotichet în cuantum de 120.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, fără a fi obligate să predea spre casare un autovehicul uzat.

