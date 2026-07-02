Conturile ROMATSA, blocate în urma executării silite legate de procesul cu Pfizer - SURSE

ROMATSA, compania de stat pentru siguranța traficului aerian, a fost notificată că i s-a instituit poprire pe conturi, măsura având legătură cu procesul cu Pfizer, potrivit surselor Observator. Măsura vizează recuperarea a peste 3,4 miliarde de lei și 18,5 milioane de euro.

Simulatorul de turn de control al traficului aerian din cadrul ROMASTA, aprilie 2016 - Inquam Photos / George Calin

Conturile ROMATSA au fost blocate miercuri în urma procedurii de executare silită inițiate de Pfizer împotriva statului român. Sumele menționate în notificare se ridică la 3.419.721.100,56 lei - reprezentând datrorie principală plus dobânzi - la care se adaugă 18.564.777,07 euro, aferente cheltuielilor judiciare, costurilor administrative, drepturilor de înregistrare și onorariilor de recuperare, potrivit surselor Observator.

Conturile ROMATSA, blocate în urma executării silite inițiate de Pfizer împotriva statului

Au fost notificați premierul, ministrul finanțelor și ministrul transporturilor. Deocamdată nu este afectat traficul aerian, însă încasările companiei sunt blocate până la intervenția statului, care ar trebui să achite peste 600 de milioane de euro, mai spun sursele citate.

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Amintim că România a pierdut, în primă instanță, procesul cu compania Pfizer privind contractele de vaccinuri COVID și a fost obligată de o instanță din Bruxelles să plătească aproape 600 de milioane de euro și să preia dozele rămase de vaccin. Decizia a fost anunțată în aprilie.

Compania farmaceutică americană a dat în judecată România și Polonia în toamna anului 2023 pentru a impune executarea contractelor de achiziție, pe care, ţara noastră şi Polonia au refuzat să le îndeplinească integral, în urma încheierii pandemiei.

Judecătorii au decis că România nu putea să se retragă din contract doar pentru că pandemia a scăzut în intensitate și că obligațiile asumate trebuie respectate. În plus, au stabilit că nu au existat motive legale pentru rezilierea contractului sau pentru a considera clauzele abuzive.

Probleme pe bandă rulantă pentru ROMATSA

Nu este singura problemă pe care o are ROMATSA. În februarie, Curtea de Apel București a decis suspendarea pentru 30 de zile a certificatului de furnizor de servicii de navigație aeriană, ca urmare a unui proces intentat de 12 controlori de trafic aerian care acuză compania de discriminare la angajare.

Problema a fost discutată luni în CSAT, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, care a stabilit că autoritățile trebuie să găsească rapid o soluție astfel încât serviciile de navigație aeriană să nu fie întrerupte. O eventuală suspendare a activităţii ROMATSA ar atrage o izolare geopolitică.