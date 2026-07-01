Ieftinirea apartamentelor se lasă așteptată. Unde s-au scumpit cel mai mult locuințele

Preţurile apartamentelor au continuat să crească în ultimul an în toate marile oraşe din România, însă cele mai mari majorări s-au înregistrat la locuinţele noi din Bucureşti şi la cele vechi din Timişoara, iar cele mai reduse creşteri au fost consemnate în Constanţa şi Cluj-Napoca.

"Ultimul an a adus scumpiri pe linie pe piaţa imobiliară, însă amânarea deciziei de achiziţie nu a însemnat acelaşi lucru pentru toţi cumpărătorii din principalele oraşe ale ţării. În timp ce în Constanţa preţul mediu solicitat pentru apartamente noi este cu 2% mai mare decât vara trecută, în Capitală avansul atinge 21%", se menţionează în comunicat.

În cazul apartamentelor vechi, preţurile au crescut cel mai puţin în Cluj-Napoca (5%) şi cel mai mult în Timişoara (11%), potrivit Indicelui Imobiliare.ro - instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluţia pieţei rezidenţiale din principalele centre urbane prin intermediul celei mai extinse baze de date din ţară.

În cazul apartamentelor noi, preţurile au avansat cel mai lent în ultimul an în Constanţa. Discutăm despre o majorare cu aproape 2%, potrivit Indicelui Imobiliare.ro. La începutul verii, cumpărătorii achitau, în medie, 2.071 euro/mp util pentru locuinţele din blocuri finalizate în ultimii cinci ani, notează sursa citată.

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Situația în Brașov și Cluj-Napoca

Braşov şi Cluj-Napoca sunt alte două oraşe în care preţurile apartamentelor noi au înregistrat majorări moderate. "Amânarea deciziei de achiziţie cu un an s-a tradus pentru braşoveni într-o creştere cu circa 7% a preţurilor, până la o medie de 2.724 euro/mp util. Pe cea mai puternică piaţă rezidenţială din vestul ţării, s-a putut observa un avans cu 8% la nivelul preţurilor solicitate cumpărătorilor. În acest caz, însă, media se apropie gradual de pragul de 3.500 euro/mp util", se mai arată în document.

Cluj-Napoca şi Braşov sunt şi marile centre urbane din ţară unde preţurile apartamentelor vechi au avansat în ultimul an cel mai puţin. Astfel, clujenii plătesc cu 5% mai mult pentru a face o achiziţie vara aceasta decât ar fi făcut-o în iunie 2025. Locuinţele din blocuri vechi sunt listate la vânzare cu un preţ mediu de 3.300 euro/mp util.

În Braşov, proprietarii îşi vând apartamentele la preţuri cu 6% mai mari decât în urmă cu un an. Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, media înregistrată pe piaţa locală ajunge la 2.246 euro/mp util.

Şi în Iaşi preţurile apartamentelor vechi au avansat lent, cu 7%, dacă ne raportăm la începutul verii trecute. Pe plan local, astfel de locuinţe sunt listate în prezent la vânzare cu un preţ mediu de 1.978 euro/mp util.

Cele mai mari scumpiri, în București și Timișoara

Cele mai mari scumpiri au putut fi observate în ultimul an în Bucureşti şi în Timişoara, conform Indicelui Imobiliare.ro. "Românii care vor să devină proprietari în Capitală plătesc cu 21% mai mult pentru un apartament nou (2.636 euro/mp util) şi cu 10% în plus pentru unul vechi (2.259 euro/mp util). Majorările înregistrate în cazul locuinţelor noi au fost în acest interval de timp mai semnificative decât în orice alt mare centru urban din ţară", notează sursa citată.

Scumpirile cele mai accelerate pe segmentul vechi s-au înregistrat în Timişoara. Cumpărătorii interesaţi de achiziţia unui apartament în oraşul de pe Bega au plătit, în medie, 1.918 euro/mp util, cu 11% mai mult decât în iunie 2025.

Apartamentele se vând mai scump şi pe pieţele imobiliare secundare din ţară. Astfel, preţul mediu solicitat pentru locuinţele disponibile în Ploieşti a crescut cu 11% faţă de vara trecută şi a ajuns la o medie de 1.413 euro/mp util, iar cel aferent proprietăţilor din Craiova cu 10%, până la 2.179 euro/mp util.

În Sibiu, proprietarii şi dezvoltatorii au crescut preţurile solicitate cumpărătorilor cu 9%. Apartamentele se vând, astfel, pe plan local cu 2.016 euro/mp util. Un avans cu 5% a putut fi observat şi în Oradea unde media se menţine încă sub pragul de 1.900 euro/mp util.