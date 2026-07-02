Cine sunt cei doi ruși care s-au urcat pe antena de pe Empire State Building. Cerere în căsătorie la 400 de m

Angela Nikolau și Vania Beerkus, doi ruși pasionați de rooftopping, adică urcatul fără autorizație pe clădiri înalte, s-au căţărat miercuri, nimeni nu știe cum, până pe antena din vârful impunător al legendarei clădiri Empire State Building din New York.

Mascați și îmbrăcați în ținute negre fără mâneci, cei doi au reușit să urce până în vârful antenei de telecomunicații montate pe celebrul zgârie-nori newyorkez, la aproximativ 443 de metri deasupra trotuarelor din Manhattan. Acolo au desfășurat un banner de mari dimensiuni ce promovează pacea mondială: "Când puterea iubirii va învinge iubirea de putere, lumea va cunoaște pacea" era mesajul scris cu majuscule albe pe uriașul steag negru.

Cine sunt cei doi şi cum ar fi ajuns pe antena de pe Empire State Building

Angela Nikolau, în vârstă de 33 de ani, şi Ivan Beerkus (Kuznetsov), în vârstă de 32 de ani, au fost subiectul unui documentar din 2024, intitulat "Skywalkers: A Love Story", difuzat de Netflix. Ambii s-au născut la Moscova. Angela este fostă gimnastă și acrobată și provine dintr-o familie de artiști de circ, iar Ivan este fotograf și rooftopper. Poliția americană a închis străzile din jurul Empire State Building și i-a arestat "fără incidente" pe cei doi cascadori.

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Nu este clar deocamdată cum au ajuns cei doi în vârful clădirii. Din primele informații, ar fi urcat printr-o trapă de la etajul 103, folosită în mod normal pentru întreținerea rezervorului de apă al clădirii. Acel nivel nu este deschis publicului, însă vizitatorii pot urca până la etajul 102. Rămâne un mister cum au ajuns de la etajul 102 la 103.

Cascadoria a avut loc pe caniculă, miercuri, puțin după ora locală 12:30, iar cei doi ruși au stat cocoțați pe antena de telecomunicații de pe Empire State Building cel puțin 10 minute. La scurt timp au început să coboare pe o platformă inferioară, unde tânărul s-a pus în genunchi și și-a cerut iubita în căsătorie, spre deliciul martorilor și al televiziunilor americane, care au transmis momentul în direct. Ivan i-a oferit un inel iar Angela, care purta o mască în stil Catwoman, a acceptat. Cei doi s-au îmbrățișat, iar femeia și-a dat jos masca ca să se sărute.

Cât timp au stat pe platformă cuplul a postat imagini și mesaje pe rețelele sociale. Nikolau a publicat un videoclip cu priveliștea de sus și o fotografie în care Beerkus o cere în căsătorie.

Poliţia a urcat după ei şi i-a încătuşat

Cascadoria lor s-a terminat în arestul poliției. La scurt timp, doi agenți au urcat după ei. Poliția din New York a difuzat imagini de pe camerele de corp ale agenților în timp ce urcă pe o scară metalică pentru a ajunge la ei.

"Salut, cum sunteţi? Puteți să rămâneți unde sunteți? Nu aveți voie să fiți acolo", le spune un polițist. "Sunt bine", răspunde cooperant Nikolau. Polițiștii i-au întrebat apoi ce limbă vorbesc. "Rusă", a răspuns tânăra.

Cei doi sunt acuzați acum de intrare prin efracție, punerea în pericol a siguranței publice, distrugere de proprietate, intrare ilegală și tulburarea ordinii publice.

Un purtător de cuvânt al clădirii a transmis că incidentul, deși neautorizat, nu a pus în pericol locatarii, vizitatorii sau turiștii aflați pe platforma de observație situată sub vârf.

El a adăugat că Empire State Building este de multă vreme un loc sigur și legal pentru cereri în căsătorie memorabile.

Clădirile emblematice din New York, printre care și Empire State Building, și-au consolidat măsurile de securitate după atacurile teroriste de la World Trade Center în 2001.

New Yorkul se pregătește în prezent pentru două evenimente grandioase: mult așteptată nuntă a cântăreței Taylor Swift cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce, care ar urma să aibă loc vineri la Madison Square Garden, și cea de-a 250-a aniversare a Declarației de Independență a Statelor Unite, de pe 4 iulie, când sunt așteptate mulțimi de oameni.

Construită în stil Art Deco, Empire State Building a fost multă vreme cea mai înaltă clădire din lume, până când a fost depășită de alte construcții, în anii 1960. Turiștii care doresc să urce pe platforma închisă de observație, situată la etajul 102, trebuie să cumpere bilet. Platforma de observație exterioară, deschisă publicului, se află la etajul 86 al clădirii. În schimb, accesul la antena clădirii este strict interzis publicului.