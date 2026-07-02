Turiştii care au ajuns pe litoral s-au trezit cu o surpriză neplăcută. Staţiunea Mamaia îi întâmpină cu un covor de alge. Unii privesc cu frică, alţii se strâmbă, pentru că mirosul nu este deloc unul plăcut. Specialiştii dau, însă, asigurări că algele nu sunt periculoase pentru sănătate.

Verde cât vezi cu ochii. Aşa arată acum malul mării, unde zeci de mii de oameni vor să se relaxeze.

"E frumos, dar sunt alge, atât, frumos. Ce putem să le facem, nu vine nimeni să le cureţe". "Este ok, singura problemă sunt algele. În rest, e ok. Nu există altă plajă unde nu sunt alge, peste tot este la fel". "Bine, dacă nu ar fi algele astea, ar fi perfect. Noi am venit de ieri şi, şi ieri au fost. Parcă ieri au fost mai multe şi nu face nimeni nimic", au spus oamenii.

Deşi mirosul este unul greu de suportat, iar malul este plin de vegetaţie marină, turiştii şi-au făcut curaj şi au intrat în apă.

Articolul continuă după reclamă

Specialiştii ne asigură, totuşi, că algele nu sunt periculoase.

"Litoralul românesc al Mării Negre este o câmpie inundată. Ape puţin adânci, favorizante pentru creşterea algelor ce se fixează de substrat. Este un fenomen normal, natural, care a debutat puţin mai devreme pentru că avem ape mai calde, am trecut de solstiţiu şi asta înseamnă alge verzi, lumină multă şi bineînţeles, cum spuneam, ape nutritive şi transparente", a spus Adrian Bilba, doctor în ştiinţe.

Cu sau fără alge, distracţia continuă. Iar salvamarii vin şi ei cu sfaturi.

"Pe turişti îi sfătuim să stea cât mai mult la umbră, să se hidrateze, să se dea cu creme ca să nu se ardă pe corp aşa tare şi avem rugămintea ca atunci când intră în apă, să intre treptat. Apa, încă nu este suficient de caldă, afară este foarte cald şi mai întâi trebuie să intre treptat ca să se acomodeze cu apa", a afirmat Chiru Mihăiţă, salvamar.

Aproape 100 de mii de oameni şi-au petrecut ultimul weekend pe litoralul românesc.