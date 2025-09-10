Revista Forbes a publicat clasamentul cu cei mai bogaţi 400 de americani. Bill Gates nu mai apare în top 10

Revista Forbes a publicat clasamentul anual Forbes 400, care prezintă cei mai bogați 400 de americani, care au ajuns să dețină cumulat o avere record de 6,6 trilioane de dolari. Dar aproape jumătate din această avere este deținută de cei mai bogați 20 de oameni.

Elon Musk a rămas pe primul loc în clasament, devenind prima persoană care depășește vreodată pragul de 400 de miliarde de dolari. Cu o avere netă estimată la 428 de miliarde de dolari, el este cu 152 de miliarde mai bogat decât Larry Ellison, aflat pe locul al doilea. Diferența este mai mare decât întreaga avere a faimosului investitor Warren Buffett, arată revista financiară.

Iar pragul de intrare în clasament este mai ridicat ca niciodată: 3,8 miliarde de dolari. În ciuda acestui nivel extrem de ridicat, 14 nou-veniți și-au câștigat locurile, toți fiind miliardari „self-made”, care și-au făcut averea pe cont propriu.

Cine sunt noii miliardari ai Americii

Cel mai bogat dintre aceștia este Edwin Chen, a cărui avere este estimată de Forbes la 18 miliarde de dolari, grație unei participații de aproximativ 75% în compania de etichetare a datelor Surge AI. El este fondatorul companiei și o conduce ca director general. Al doilea cel mai bogat este Adam Foroughi, cu o avere estimată la 17,4 miliarde de dolari. El este cofondator și directorul general al producătorului de software de marketing și jocuri mobile AppLovin.

Robert Pender și Michael Sabel, cu câte 12,8 miliarde de dolari fiecare, sunt la egalitate pe locul al treilea între debutanții din Forbes 400. Ei sunt cofondatorii exportatorului de gaz natural lichefiat Venture Global.

Nume arhicunoscute în clasamentul top 10

Primele poziții în clasamentul întocmit de Forbes sunt ocupate din nou de nume din sectorul tehnologic, averile acestora crescând în unele cazuri de-a dreptul spectaculos pe fondul „boom”-ului de care s-a bucurat Silicon Valley pe fondul ascensiunii tehnologiei AI.

Cu o avere de 241 de miliarde de dolari, cu doar câțiva ani în urmă suficientă pentru a fi nu doar cel mai bogat om din SUA, ci din lume, Jeff Bezos nu a prins acum nici măcar podiumul. Pe locurile 5 și 6 îi urmează Larry Page și Sergey Brin, cei doi cofondatori ai Google, cu averi de 179 și 166 de miliarde de dolari.

Steve Ballmer, fosta mână dreaptă a lui Bill Gates la Microsoft, este acum al 7-lea cel mai bogat om din SUA. Acțiunile pe care le deține în gigantul tech pe care l-a condus din funcția de CEO între 2000 și 2014 ridică averea sa la 153 de miliarde de dolari.

Cea mai spectaculoasă ascensiune este însă cea a lui Jensen Huang, unul dintre fondatorii și CEO-ul Nvidia – producătorul de cipuri care domină autoritar piața unităților de procesare grafică (GPU) necesare sistemelor AI pentru calculele lor complexe. Nicio altă companie nu a beneficiat atât de mult precum Nvidia de pe urma entuziasmului față de tehnologia AI, ea ajungând la o capitalizare de piață de peste 4 trilioane de dolari.

Nvidia a depășit din nou recent Microsoft și Apple, devenind cea mai valoroasă companie din lume. Cota de acțiuni pe care o deține în companie a făcut ca averea personală a CEO-ului său să urce până la 151 de miliarde de dolari. Cu doar 5 ani în urmă, averea lui Jensen Huang era de 4,7 miliarde de dolari, potrivit Forbes.

În total, 9 dintre cele 10 poziții din clasamentul top 10 alcătuit de Forbes anul acesta sunt ocupate de nume din sectorul tech. Warren Buffett, singura excepție, este al 9-lea cel mai bogat om din SUA, cu o avere de 150 de miliarde de dolari.

1. Elon Musk – 428 miliarde de dolari;

2. Larry Ellison – 276 miliarde de dolari;

3. Mark Zuckerberg – 253 miliarde de dolari;

4. Jeff Bezos – 241 miliarde de dolari;

5. Larry Page – 179 miliarde de dolari;

6. Sergey Brin – 166 miliarde de dolari;

7. Steve Ballmer – 153 miliarde de dolari;

8. Jensen Huang – 151 miliarde de dolari;

9. Warren Buffett – 150 miliarde de dolari;

10. Michael Dell – 129 miliarde de dolari.

