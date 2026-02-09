Ilie Bolojan: "Suntem ţara cu cele mai mari transferuri de la bugetul central către autorităţile locale"

Premierul Ilie Bolojan admite că există români pentru care ”orice fel de creştere” a costului vieţii, inclusiv majorarea taxelor şi impozitelor locale, reprezintă ”o presiune”. El spune că, în pofida acestui fapt, România nu mai putea funcţiona cu taxele şi impozitele la valoarea lor anterioară, arătând că era ţara în care se transferau cele mai mari sume de la bugetul de stat către administraţiile locale.

"Eu sunt de acord că nu e o situaţie bună, dar putem să constatăm în fiecare zi ce probleme generează anumite măsuri, problema este care sunt alte soluţii", spune Bolojan.

Ilie Bolojan a vorbit din nou despre decizia de majorare a impozitelor pe proprietate, amintind că România îşi asumase angajamentul de a aduce aceste taxe la valoarea reală a proprietăţilor.

"Nimeni, nici ei, nici dvs. nu vrem să plătim nici taxe de parcare în plus, nici taxe de telefonie în plus, nici impozit pe proprietate, nimeni nu vrea să plătească aceste lucruri. Dar, în afară de acest sentiment general, aici s-au întâmplat câteva lucruri, unele sunt din culpa Guvernului, a modului în care a fost adoptată legislaţia, unele sunt din culpa primăriilor care au pus în practică aceste măsuri. De exemplu, am anulat foarte multe excepţii, una din erorile noastre în toţi aceşti ani este că am creat foarte multe excepţii şi, practic, o bună parte din cetăţenii noştri nu plăteau taxe şi impozite locale", a afirmat Ilie Bolojan, luni seară, la Digi 24, dând exemplele persoanelor cu dizabilităţi, ale proprietarilor de imobile foarte vechi, nereabilitate, unde majorările de impozite s-au resimţit mai mult.

Premierul a spus însă că există autorităţi locale din România care au majorat "mult mai mult" impozitele pe autovehicule faţă de limita stabilită de Guvern.

"Problema pe care o au, după ce au apărut nemulţumirile cetăţenilor, este că de majorat le-au putut majora, dar legislaţia actuală nu le permite să le reducă la nivelul minim stabilit în legea naţională şi au apărut nişte zone de nemulţumiri, în afară de nemulţumirile generale, de bază, au fost şi acest tip de aplicări care nu au fost aplicate bine de cei care trebuia să le aplice", a explicat Ilie Bolojan.

El a declarat că pe viitor valoarea pe care românii o vor plăti pentru impozitele locale va fi una apropiată de cea din acest an, 2026 fiind un an de tranziţie.

"Cu siguranţă sunt mulţi oameni în România pentru care această creştere de impozite şi orice fel de creştere a costului vieţii, că e vorba de creşterea costului unor produse de folosinţă îndelungată sau de uz curent, pentru că nu au venituri suficient de mari le creează o presiune suplimentară. Deci cu siguranţă avem astfel de situaţii, dar nu mai aveam posibilitatea să transferăm sume imense către autorităţile locale. Trebuie să ştie toţi românii care este situaţia: în Europa, veniturile totale pe care le încasează primăriile din Europa, taxe locale, impozitele proprietate, le acoperă, în general, toate cheltuielile. În România, toate veniturile autorităţilor locale acoperă doar un sfert din cheltuielile de personal. Deci asta e o problemă destul de mare. Suntem ţara cu cele mai mari transferuri de la bugetul central către autorităţile locale. (...) Noi aproape jumătate din investiţiile acestei ţări le facem prin autorităţile locale, dar nu pe banii lor, ci pe banii pe care îi transferă Guvernul sau pe fonduri europene sau pe alte programe naţionale. Acest lucru nu mai putea continua şi trebuia să luăm nişte măsuri ca să corectăm lucrurile. Eu sunt de acord că nu e o situaţie bună, dar putem să constatăm în fiecare zi ce probleme generează anumite măsuri, problema este care sunt alte soluţii, pentru că nu există alte soluţii decât să ne scădem cheltuielile (...), să ne creştem veniturile, dar nu mai crescând taxe şi impozite, ci încasându-ne veniturile şi să eşalonăm investiţiile, nu avem altă posibilitate", a explicat Ilie Bolojan.

El a arătat că, în privinţa revenirii asupra deciziilor privind taxele şi impozitele, trebuie găsită alternativa bugetară.

"Tot ce se propune s-ar putea face, cu o singură condiţie: de unde găsim bani ca să acoperim bani pentru anumite discounturi pe care le facem, pentru că altfel ne întoarcem de unde am plecat", a subliniat prim-ministrul.

