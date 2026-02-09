Preţul aurului, 9 februarie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 13,3 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 9 februarie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, luni, 9 februarie 2026 - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu peste 13,3 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 689,9950 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimele cinci zile.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul a câştigat aproape doi bani şi jumătate în raport cu dolarul american, care a ajuns să fie cotat la 4,2955 lei româneşti, şi a câştigat aproape doi bani în raport cu lira sterlină, care a ajuns să fie cotată la 5,8461 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0934 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5599 lei româneşti.

