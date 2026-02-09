Antena Meniu Search
Preţul aurului, 9 februarie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 13,3 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 9 februarie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

de Redactia Observator

la 09.02.2026 , 13:26
Preţul pentru un gram de aur este în creştere, luni, 9 februarie 2026 Preţul pentru un gram de aur este în creştere, luni, 9 februarie 2026 - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu peste 13,3 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 689,9950 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimele cinci zile.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul a câştigat aproape doi bani şi jumătate în raport cu dolarul american, care a ajuns să fie cotat la 4,2955 lei româneşti, şi a câştigat aproape doi bani în raport cu lira sterlină, care a ajuns să fie cotată la 5,8461 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0934 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5599 lei româneşti.

