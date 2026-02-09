Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Românii ar putea renunţa la creditul bancar, în primele două săptămâni

Guvernul vrea să schimbe regulile creditelor de consum, la insistenţele Comisiei Europene, pentru ca noi să fim mai bine protejaţi atunci când decidem să ne împrumutăm de la bancă. Una dintre cele mai importante noutăţi, clientul va avea dreptul să renunţe la împrumut în primele două săptămâni. 

de Mădălina Chiţac

la 09.02.2026 , 13:06
Galerie (2)

Guvernul schimbă regulile în ceea ce priveşte creditele de consum. Vom implementa o directivă europeană în aşa fel încât cei care iau credite să fie mai bine protejaţi. 

Noile măsuri reduc costurile ascunse, limitează penalizările şi oferă consumatorilor dreptul de a renunţa la un contract de credit dacă nu îşi mai doresc. Băncile şi IFN-urile vor avea comisioane plafonate, vor fi limite maxime pentru ce pot percepe, pentru analiză sau administrare.

Pentru consumatori, asta înseamnă mai puţine costuri ascunse. De asemenea, dacă întârziem o rată, dobânzile penalizatoare vor fi strict limitate şi vor înceta după un anumit interval de timp. O prevedere importantă: vom putea renunţa la un credit în termen de 14 zile dacă nu ni-l mai dorim, iar banca sau IFN-ul vor trebui să ne informeze clar cu privire la acest drept. 

Articolul continuă după reclamă

În cazul în care nu suntem informaţi se prelungeşte perioada în care putem renunţa la un contract de credit. Aceste noi reguli ar urma să se aplice din toamna acestui an.

Mădălina Chiţac
Mădălina Chiţac Like

Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva.

credit banca guvern comisia europeana
Înapoi la Homepage
Cu ce afacere vrea să dea lovitura fiica lui Ilie Năstase. Planul uriaș al Alessiei
Cu ce afacere vrea să dea lovitura fiica lui Ilie Năstase. Planul uriaș al Alessiei
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Cristiano Bergodi, replică dură după declarațiile virulente ale lui Daniel Pancu: „Sunt 50 la sută român! Nu mai vreau să aud de el!”. Exclusiv
Cristiano Bergodi, replică dură după declarațiile virulente ale lui Daniel Pancu: „Sunt 50 la sută român! Nu mai vreau să aud de el!”. Exclusiv
O tânără care a cumpărat o casă cu 17 camere în Sicilia cu banii de-o mașină spune cât au costat-o renovările și dacă a meritat efortul
O tânără care a cumpărat o casă cu 17 camere în Sicilia cu banii de-o mașină spune cât au costat-o renovările și dacă a meritat efortul
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că ar trebui mărită limita de vârstă în cazul conturilor de TikTok?
Observator » Ştiri economice » Românii ar putea renunţa la creditul bancar, în primele două săptămâni