Guvernul vrea să schimbe regulile creditelor de consum, la insistenţele Comisiei Europene, pentru ca noi să fim mai bine protejaţi atunci când decidem să ne împrumutăm de la bancă. Una dintre cele mai importante noutăţi, clientul va avea dreptul să renunţe la împrumut în primele două săptămâni.

Guvernul schimbă regulile în ceea ce priveşte creditele de consum. Vom implementa o directivă europeană în aşa fel încât cei care iau credite să fie mai bine protejaţi.

Noile măsuri reduc costurile ascunse, limitează penalizările şi oferă consumatorilor dreptul de a renunţa la un contract de credit dacă nu îşi mai doresc. Băncile şi IFN-urile vor avea comisioane plafonate, vor fi limite maxime pentru ce pot percepe, pentru analiză sau administrare.

Pentru consumatori, asta înseamnă mai puţine costuri ascunse. De asemenea, dacă întârziem o rată, dobânzile penalizatoare vor fi strict limitate şi vor înceta după un anumit interval de timp. O prevedere importantă: vom putea renunţa la un credit în termen de 14 zile dacă nu ni-l mai dorim, iar banca sau IFN-ul vor trebui să ne informeze clar cu privire la acest drept.

În cazul în care nu suntem informaţi se prelungeşte perioada în care putem renunţa la un contract de credit. Aceste noi reguli ar urma să se aplice din toamna acestui an.

