Încă o tragedie a avut loc pe DN 6, drumul pe care recent și-au pierdut viața suporterii greci. Astăzi o întreagă familie a fost ucisă: doi copii de 13 şi 16 ani și tatăl lor. Şoferul unui camion a intrat pe sensul opus şi a spulberat maşina în care se aflau cei trei. Mai multe echipaje de pompieri și salvare precum și elicopterul SMURD au fost solicitate la fața locului. Tot pe această şosea în urmă cu două săptămâni, șapte suporteri ai echipei Paok Salonic, antrenate de Răzvan Lucescu, au murit după ce microbuzul în care se aflau a intrat frontal într-un TIR.

Polițiștii au fost alertați duminică, 8 februarie 2026, în jurul orei 14:53, printr-un apel la 112, după producerea unui accident rutier grav pe DN6, soldat cu victime. Tragedia s-a petrecut la kilometrul 406, la ieșirea din localitatea Cornea spre Caransebeș.

Potrivit primelor cercetări, un TIR ar fi pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune frontală cu un microbuz de marfă care circula regulamentar.

Impactul a fost devastator. Șoferul autoutilitarei, un bărbat în vârstă de 58 de ani, și-a pierdut viața pe loc, alături de doi copii, de 16 și 13 ani. Potrivit ISU Caraș-Severin, victimele, un tată și cei doi copii ai săi, erau din localitatea Cornea. Bărbatul se ocupa cu comerțul de cereale din Oltenia către zona Banatului Montan.

Șoferul camionului, în vârstă de 50 de ani, a fost rănit ușor în urma accidentului.

În urma tragediei, traficul rutier în zonă a fost blocat complet, iar autoritățile au deviat circulația pe rute ocolitoare: DC 34 Mehadica - DJ 608 Luncavița - Teregova - DN6, precum și pe traseul Plugova - DJ 608 - Cornereva - Rusca - DN6.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

