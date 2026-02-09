Moţiunile simple ale opoziţiei împotriva a trei miniştri din guvernul Bolojan s-au transformat într-un război al declaraţiilor între partenerii din coaliţie. PSD se leapădă de Bolojan şi anunţă că nu poate susţine un premier care ia decizii pe cont propriu. Asta în timp ce AUR face apel la social-democraţi să li se alăture în demersul de suspendare al preşedintelui. Ruptura se adânceşte tocmai în momentul în care partidele de coaliţie trebuie să se pună de acord pentru reforma în administraţie şi pachetul de relansare economică.

"Vă rog frumos să priviţi cu atenţie, asta câştigă România de la tratatul Mercosur. Pentru asta falimentăm noi economia României, ca să primim banane, de altfel foarte scumpe", a declarat Clement Sava, reprezentant PACE, de la tribuna Parlamentului.

Tratatul Mercosur a fost unul dintre motivele celor trei moţiuni simple dezbătute, luni, în Parlament. Guvernul nu a primit acuzaţii doar din partea Opoziţiei, ci şi de la partenerii de guvernare. Senatorul Daniel Zamfir s-a plâns că Ilie Bolojan nu ţine cont de sfaturile PSD.

"Când luaţi măsuri de capul dumneavoastră, să nu vă aşteptaţi la susţinerea noastră. Dacă nu vă place această coaliţie, dacă nu respectaţi parlamentul care v-a investit, dacă nu vă respectaţi partenerii din coaliţie, atunci, domnule prim-ministru, căutaţi-vă altă coaliţie împreună cu cei de la USR", a declarat Daniel Zamfir, senator PSD.

"Nu voi insista pe declaraţiile politice. Ei ştiu exact cum nu este bine, dar niciodată nu oferă o soluţie reală", a răspuns premierul Ilie Bolojan.

Senatorii USR au făcut în schimb scut în faţa premierului.

"Domnule preşedinte... Nici nu ştiu dacă să răspund opoziţiei din PSD sau opoziţiei din Opoziţie. Că e complicat", a spus Cristian Ghinea, senator USR.

Prima dintre moţiuni a picat, chiar dacă PSD s-a abţinut de la vot. Între timp, AUR a venit cu o ofertă pentru social-democraţi.

"Am văzut că PSD-ul este destul de critic faţă de unele atitudini ale puterii politice din ultima vreme şi atunci îi aşteptăm să se alăture demersurilor care vizează atât moţiunile simple, cât şi cele de cenzură, dar şi suspendarea preşedintelui", a declarat Petrişor Peiu, senator AUR.

Falia dintre premier şi social-democraţi vine chiar înainte ca partenerii de coaliţie să se aşeze la masa negocierilor. Temele - pachetul de relansare economică şi reforma în administraţie, o măsură foarte nepopulară printre primari.

Din coaliţie vin şi alte cereri. UDMR vrea reducerea taxelor locale cu până la 50%. Iar PSD a solicitat acordarea unui pachet de ajutoare pentru pensionar în valoare de 3,4 miliarde de lei. Premierul a cerut însă ca toate propunerile să fie însoţite şi de metode de finanţare.

