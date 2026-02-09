Serie de crime şocante, la nici 200 de kilometri de graniţa cu România, nu departe de drumul pe care-l străbatem când vrem să ajungem la Sofia. Şase oameni au fost găsiţi împuşcaţi în două incidente pe care anchetatorii nu au reuşit încă să le lămurească. Trei indivizi au fost executaţi într-o cabană în care se organizau tabere pentru copii. Trei dintre suspecţii din acel triplu asasinat au fost găsiţi, la doar o săptămână distanţă, fără suflare, într-o rulotă, pe un vârf de munte. Anchetatorii nu ştiu dacă au de-a face cu o răzbunare a unor victime ale unei reţele de pedofilie sau cu răfuieli ale mafiei lemnului. Tot mai multe voci vorbesc despre o ceartă între membrii unei secte.

Filmul de groază care rulează în aceste zile la sud de Dunăre a început pe 2 februarie. În Pasul Petrohan, aflat la nici o oră de mers de Sofia, trei oameni au fost găsiţi morţi într-o cabană incendiată. Îngrijorată că nu mai ştie nimic de fiul ei, mama proprietarului cabanei şi-a trimis o rudă până în vârful muntelui. Într-o altă cameră a proprietăţii, autorităţile au găsit şi cadavrele a doi câini de vânătoare.

"Era ca la război acolo. Cabana era arsă, trei cadavre. Împuşcaţi, omorâţi acolo. Erau aliniaţi unul lângă altul. I-am recunoscut pentru că m-am întâlnit cu ei de mai multe ori. Mai multe arme au fost găsite înăuntru. Lângă cei trei ucişi erau trei pistoale şi o carabină de tip american", a descris Georgi Todorov, primar Gintsi.

Două dintre victime erau împuşcate în tâmplă, a treia fusese împuşcată sub bărbie. Cei trei erau un avocat implicat în cazuri de arbitraj internaţional, un instructor de speologie şi un contabil. Hainele pe care le purtau erau arse parţial.

Articolul continuă după reclamă

"Vorbim despre omoruri profesioniste. Execuţii extrem de precise, cu sânge rece. Logica acestei crime poate fi un semnal sau o ameninţare pentru cineva", crede Svetlana Dimitrova, psiholog.

Din spusele martorilor, cu câteva ore înainte de incident, şase bărbaţi ar fi fost văzuţi, nu departe de cabană. Proprietarul ei, şi alţi doi apropiaţi de-ai săi au fost daţi în urmărire de poliţişti. Au dispărut cu o rulotă pe drumurile forestiere din zonă. La o săptămână de la incident, maşina a fost descoperită de un crescător de animale, la circa 80 de kilometri distanţă de Petrohan.

"Au fost găsite trei cadavre împuşcate şi maşina despre care la începutul săptămânii spuneam că sunt căutaţi în legătura cu dosarul Petrohan. S-a stabilit că indivizii corespund în mare măsură cu persoanele pe care le căutam. A fost probabil un atac armat în interiorul rulotei. Nu sunt semne ale unor împuşcături din exterior", a declarat Zahari Vaskov, comisar de poliţie.

Morţii din rulotă erau proprietarul cabanei, un alt speolog, de 22 de ani și un copil de 15 ani.

"Se spune neoficial că, conform celor văzute în timpul inspecției, Ivailo Kalușev cel mai probabil și-a ucis cei doi tovarăși de drum – Nikolai Zlatkov, în vârstă de 23 de ani, și băiatul de 15 ani, și apoi s-a sinucis. Aceste concluzii se bazează și pe amplasarea cadavrelor în interiorul rulotei", a transmis Ivo Nikodimov, reporter.

Anchetatorii au mai multe piste pe care le urmează.

"Crimă. Sinucidere... Continuăm să lucrăm la absolut toate versiunile posibile", a declarat Zahari Vaskov.

Presa bulgară vorbeşte despre o reţea de pedofilie care ar fi folosit cabana unde se organizau tabere pentru copii. În zonă sunt dese conflictele între hoţii de lemne şi sunt voci care vorbesc şi de o posibilă apartenenţă a tuturor victimelor la o sectă - au fost şi experți care au avansat public teoria unei "sinucideri melancolice extinse".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că ar trebui mărită limita de vârstă în cazul conturilor de TikTok? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰