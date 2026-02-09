Produsele resigilate, care au fost scoase din ambalajul original, sunt tot mai căutate! Vânătorii de chilipiruri se înghesuie să cumpere astfel de produse care sunt costisitoare la preţ întreg, cum ar fi mobila, electronicele sau chiar maşinile. Cererea a crescut cu până la 50% pentru unele categorii de produse. Principalul motiv - bugetul mai mic pentru cheltuielile mari.

Electronicele şi electrocasnicele sunt în topul produselor căutate la resigilate. Pe unele categorii, cererea a crescut cu peste 60% în ultimele luni.

La mare căutare sunt şi frigiderele resigilate

De exemplu, acesta nou costă 2600 de lei şi îl găsim resigilat la 2260 de lei. Dar există şi diferenţe de preţ substanţiale. De exemplu, acest frigider cu AI costă 7360 de lei dacă îl cumpărăm de nou, iar cu reducere îl găsim la 6000 de lei resigilat.

Adică aproape echivalentul TVA-ului de 21% pe care l-am scădea din preţul de achiziţie dacă l-am cumpăra resigilat. Cerere mai mare s-a înregistrat şi pentru alte categorii de produse.

"Televizoarele, produsele auto şi produsele de gaming, toate peste 40% dacă ne uităm versus anul trecut. Vedem un număr foarte mare de oameni care cumpără în rate astăzi. Sunt peste 3 milioane de oameni în platformă care au un buget de până la 10.000 de lei", spune Răzvan Acsente, director de marketing retailer electronice online.

"Potrivit legii, avem la dispoziţie 14 zile pentru a returna un produs comandat online fără a oferi nicio explicaţie. Acestea sunt produsele care sunt apoi vândute ca fiind resigilate. De cele mai multe ori produsele ar trebui să fie într-o stare foarte bună, fără urme de utilizare, doar cu ambalajul desfăcut", spune Cristian Pelivan, preşedinte Asociaţia Magazinelor Online.

Românii se îngesuie şi la mobilă mai ieftină

Cine îşi renovează casa în acest an, poate salva cu până la 50% din buget dacă aruncă o privire la gadgeturile sau piesele de mobilier resigilate.

"Printre produsele preferate de clienţi în zona aceasta sunt cu siguranţă canapelele, care pot avea reduceri substanţiale faţă de magazin. Pe lângă canapele avem paturi şi de asemenea clienţii sunt interesaţi de zona de veselă, decoraţiuni pentru casă", spune Ana Iosif, specialist marketing magazin de mobilă.

"Atâta timp cât calitatea sau estetica produsului nu ar fi afectate, nu văd de ce nu aş opta pentru un produs resigilat", spune un client.

Şi pe şosea se simte economia

Vom vedea mai multe maşini rulate faţă de anii trecuţi. Şoferii care aleg un astfel de autoturism scutesc până la 8000 de euro. Iar cine vrea o maşină ca nouă, merge pe modelele folosite pentru test drive.

"În ianuarie 2026 am avut creşteri de 35% faţă de ianuarie 2025. Un preţ mediu pentru o maşină rulată de la noi din parc ar fi undeva situat între 25 şi 32.000 de euro. Majoritatea maşinilor rulate din parcul nostru sunt de provenienţă buy-back", spune Bogdan Martinescu, consilier vânzări reprezentanţă auto.

Vedem mai multă deschidere şi spre produsele recondiţionate. De exemplu, cg1 6 din 10 români sunt dispuşi să-şi cumpere un astfel de telefon.

