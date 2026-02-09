Teroare în sudul Italiei: Un comando înarmat a atacat blindate cu bani, schimb de focuri cu carabinierii

Atac armat în plină zi asupra unor mașini blindate care transportau bani, pe șoseaua care face legătura între orașele Brindisi și Lecce, din Puglia, sudul Italiei. Scenele filmate de un șofer surprind schimbul de focuri de armă între comandoul de atacatori şi carabinierii aflaţi pe urmele lor.

Atac asupra unui transport de valori pe autostrada Brindisi-Lecce, 9 februarie - Profimedia

Momente de teroare, luni dimineață, pe autostrada Brindisi-Lecce, unde un comando de bărbați înarmați a atacat două furgonete blindate de transport valori, potrivit Corriere.

Cel puțin 4 persoane, înarmate cu puști Kalașnikov, au incendiat un camion pentru a bloca ambele sensuri de mers și a izola zona. Coloana densă de fum se vedea la kilometri distanță.

Atacatorii au tras în două vehicule blindate ale firmei de pază Battistolli. După ce i-au obligat pe agenții de pază să coboare, ambele mașini au fost aruncate în aer.

Potrivit altor surse, ar fi fost vorba de cel puțin opt bărbați atacatori, care au ajuns la fața locului la bordul a trei mașini echipate cu girofaruri albastre, asemănătoare celor folosite de forțele de ordine.

A urmat o urmărire în trafic. Doi carabinieri italieni aflați în patrulă au intervenit. În timpul schimbului de focuri, un glonț a străpuns geamul lateral al șoferului și a trecut extrem de aproape de cei doi poliţişti.

În timpul urmăririi s-a implicat și un carabinier aflat în afara serviciului, care se întorcea acasă după tura de noapte. Bărbatul a pornit în urmărirea atacatorilor, riscându-și viața.

Conform unor surse din anchetă, citate de Il Matino, una dintre mașinile folosite de banda atacatori fusese furată chiar de la poliție.

Urmărirea s-a încheiat după ce mai multe patrule ale carabinierilor au reușit să îi blocheze pe fugari: trei persoane au fost arestate.

Un atac similar, a avut în iulie 2024, pe aceeași șosea în dreptul localității Torchiarolo, aflată la câțiva kilometri distanță. Atunci "prada" a fost de aproape trei milioane de euro.

