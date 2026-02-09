Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă că resturi ale unei drone au fost găsite pe plaja din Mamaia, fiind aduse de apă. El adaugă că specialiştii vor stabili ce date pot fi recuperate privind traseul acestei drone şi dacă a fost doborâtă sau a căzut întrucât a rămas fără combustibil.

Alertă pe litoral: Resturi de dronă, descoperite pe plaja din Mamaia. Specialiştii încearcă să-i afle traseul

Luni seară, poliţiştii de frontieră au fost sesizaţi cu privire la posibila existenţă a unor resturi aparţinând unei drone aeriene pe plaja din staţiunea Mamaia. La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliţie şi pompieri, iar specialiştii au început verificările în zona respectivă, potrivit News.ro.

Poliţiştii de frontieră ajunşi pe plajă au identificat resturi metalice, care par a aparţine unui aparat de zbor neidentificat. Cercetările sunt desfăşurate în cooperare cu celelalte autorităţi cu atribuţii în domeniu, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat luni seară, la Antena 3 CNN, că resturi de dronă au fost aduse de apă pe plaja din zona hotelului Victoria din Mamaia.

Articolul continuă după reclamă

"De la Serviciul Român de Informaţii, de la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Apărării trebuie să ajungă nişte oameni care să recupereze bucăţile care pot conta într-o astfel de expertiză", a afirmat ministrul.

El a precizat că se aşteaptă să se stabilească ce componente, în special din partea electronică, pot fi recuperate, "pentru a vedea ce anume poate fi recuperat din fostul traseu al acestei drone".

"De multe ori, pe zonele electronice care mai rămân pe drone se poate descompune traseul acestor drone, când au fost lansate, pe ce traiectorie au zburat, când au fost doborâte, au picat singure că au rămas fără combustibil, au fost lovite în zona apelor internaţionale", a explicat Miruţă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că ar trebui mărită limita de vârstă în cazul conturilor de TikTok? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰