Chat GPT testează reclame pentru utilizatori. Acestea vor fi influenţate de discuţiile purtate

ChatGPT testează reclame pentru unii utilizatori din S.U.A. atât la nivelurile de abonament gratuit, cât și la Go, cele mai accesibile oferte ale sale.

"Obiectivul nostru este ca reclamele să sprijine un acces mai larg la funcții ChatGPT mai puternice, păstrând în același timp încrederea pe care oamenii o au în ChatGPT pentru sarcinile importante și personale", a declarat un purtător de cuvânt al OpenAI pentru Axios.

Compania spune că reclamele nu vor influența răspunsurile ChatGPT, despre care spune că vor rămâne concentrate pe ceea ce este "cel mai util".

Dacă un utilizator întreabă despre idei de rețete, răspunsul poate fi urmat de un anunț pentru serviciul de livrare a produselor alimentare, de exemplu.

Anunțurile nu vor fi afișate celor despre care se estimează că vor avea sub 18 ani și nu sunt eligibile să apară lângă "subiecte sensibile sau reglementate, cum ar fi sănătatea, sănătatea mintală sau politica".

"Reclamele pe care le vedeți vor fi influențate de ceea ce discutați, de discuțiile anterioare și de orice reacție pe care le oferiți reclamelor pe care le ascundeți sau cu care interacționați", transmite Open AI.

Compania mai spune că potrivește aceste detalii cu anunțurile fără a le distribui agenților de publicitate, care "nu văd niciodată detaliile sau conversațiile tale personale".

Utilizatorii pot renunța la anunțuri plătind pentru planurile de abonament ChatGPT Pro sau Plus.

De asemenea, utilizatorii Free and Go pot să renunțe la reclame în schimbul a mai puține mesaje zilnice gratuite, spune OpenAI.

Includerea reclamelor în chat-uri este un punct cheie de blocare în rândul companiilor AI în acest moment. Anthropic a promis că va rămâne fără reclame inclusiv într-o reclamă de la Super Bowl care părea să facă aluzie la promisiunea publicitară a OpenAI.

Demis Hassabis, CEO al Google DeepMind, a declarat la Davos că lansarea reclamelor de la OpenAI s-a simțit rapidă, menționând că poate aveau nevoie de reclame pentru a aduce mai multe venituri.

OpenAI a declarat un moment "cod roșu" în decembrie, pe fondul concurenței crescute, în special din partea Google.

CEO-ul Sam Altman a instruit angajații să se concentreze numai pe îmbunătățirea ChatGPT.

