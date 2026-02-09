Mihaela Cojocaru a murit. Cunoscuta cântăreață de muzică populară avea 53 de ani

Lumea muzicii populare românești este în doliu după moartea Mihaelei Cojocaru, interpretă cunoscută pentru promovarea tradițiilor din Oltenia. Artista s-a stins din viață la vârsta de 53 de ani, iar vestea tristă a fost anunțată chiar de fiica sa, printr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a mamei.

„Cu durere în suflet vă anunț că mama mea, Mihaela Cojocaru, a trecut în neființă! 22.03.1973 – 09.02.2026”, a scris aceasta, mesaj care a stârnit un val de reacții și condoleanțe.

Mesaje de condoleanțe și omagii

În scurt timp de la anunț, pagina artistei a fost inundată de mesaje de condoleanțe. Sute de persoane, colegi de breaslă, prieteni, colaboratori și admiratori, și-au exprimat regretul și au transmis gânduri de susținere familiei îndoliate.

Printre cei care au adus un omagiu se numără și colaboratori din televiziunile locale din Oltenia, care au vorbit despre Mihaela Cojocaru ca despre "un om bun, o colegă și o prietenă adevărată, plecată mult prea devreme".

Mihaela Cojocaru era apreciată pentru vocea sa și pentru eforturile constante de a păstra și promova tradițiile autentice ale zonei Olteniei. De-a lungul anilor, a participat la numeroase spectacole și evenimente folclorice, fiind iubită de publicul care o urmărea cu drag.

Dispariția sa lasă un gol imens în rândul celor care au cunoscut-o și au prețuit muzica și munca sa.

Cine a fost Mihaela Cojocaru

Mihaela Cojocaru s-a născut la 22 martie 1973, în Craiova, și a fost o interpretă dedicată valorilor autentice ale folclorului românesc. De-a lungul carierei, a contribuit la păstrarea și promovarea tradițiilor muzicale, în special a celor specifice zonei Olteniei.

Artista a colaborat frecvent cu studiouri și posturi de televiziune locale, precum TVF Oltenia și alte case de producție din regiune. Repertoriul său a inclus cântece de petrecere, sârbe și hore, apreciate de publicul larg.

Piese cunoscute din repertoriu

Printre cele mai cunoscute melodii interpretate de Mihaela Cojocaru se numără:

„Viață, ce frumoasă ești”

„Mă vorbesc dușmancele”

„Spun dușmanii că iubesc”

„Vin acasă, nu mai e muma”

