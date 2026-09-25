Românii beau tot mai puțină bere, iar producția internă se prăbușește spre un minim istoric. Producătorii dau vina pe acciza, care se tot schimbă de la un an la altul. Se plâng că nici nu mai știu cât să producă. Lipsa de predictibilitate se duce mai departe în tot lanțul, afectând sute de afaceri locale, fermieri dar şi zeci de mii de angajaţi.

Această fabrică de bere de lângă București și-a înzecit capacitatea de producție în urma unei extinderi recente, făcută pe fondul cererii tot mai mari din anii de după pandemie. Acum însă, lucrează departe de capacitatea maximă. "A fost o creștere din 2022 de peste 60% a nivelului de acciză. Pe lângă aceasta a venit și anul trecut o creștere suplimentară care nu era in plan ceea ce a dus și la scăderea de consum. În acest moment nu știm care va fi acciza începând de la 1 ianuarie 2027, ceea ce pentru noi înseamnă o foarte mare greutate să ne planificăm producția, investițiile", a declarat Matei Lucescu, producător de bere.

Fără o acciză predictibilă, spun producătorii, tot mai multe fabrici riscă să se închidă

Potrivit patronatului berii, consumul pe cap de locuitor scade în acest an la 68 de litri, de la 75 de litri anul trecut. Producția în primul semestru al lui 2026 este cu aproape 10% mai mică față de aceeași perioadă din 2025. Dacă trendul continuă, anul s-ar putea încheia cu un nou minim istoric. "Practic, estimăm pentru anul acesta, pe fondul creșterii galopante nesustenabile a accizei la bere de aproximativ 26% din 2025 până în prezent producția de bere pentru 2026 la 13 milioane de hectolitri. România a avut capacitate de producție de peste 20 de milioane", a declarat Costi Bratu, director Berarii României. 2025 a fost deja un an de cotitură, consumul a coborâtla 14,4 milioane de hectolitri, e minimul ultimilor 20 de ani.

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Deși, în mod tradițional, românii preferă berea românească, în ultimii ani tot mai multă bere vine din afara țării. Importurile au crescut cu 45% într-un singur an, în timp ce producția locală a scăzut cu 9%. Este prima creştere semnificativă a importurilor de bere din ultimeledouă decenii. "Avem nevoie de predictibilitrate trebuie sa stim din timp care va fi nivelul de acciza pentru cel putin urmatorul an. Poate 2 3. Cu cât putem vedea mai departe în viitor, cu atât ne ajută pe noi să ne planificăm investiții, să ne planificăm achiziții de materii prime și cu atât mai mult ne va ajuta să ținem un preț stabil în piață", a declarat Matei Lucescu, producător de bere.

"De fiecare dată când acciza crește și crește galopant, ea nu poate fi absorbită ani de zile la rând, astfel încât piața scade", a declarat Costi Bratu, director Berarii României. Sectorul berii contribuie anual cu circa 3 miliarde de euro la PIB și cu aproximativ 1 miliard de euro la buget. Fără o acciză predictibilă, spun producătorii, tot mai multe fabrici riscă să se inchidă.