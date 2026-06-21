Temperaturile ridicate aduc un nou boom pentru piața înghețatei. Chiar dacă preţurile sunt mai mari decât anul trecut, comercianții și producătorii raportează creșteri ale vânzărilor, iar sortimentele premium și artizanale se vând tot mai bine. Prin centrul Bucureștiului, două cupe de înghețată au ajuns 25 de lei. La polul opus, supermarketurile încearcă să atragă clienții cu promoții și reduceri la multipack-uri și caserole de familie.

Gelateriile sunt, în aceste zile, locurile preferate ale multora. Odată cu temperaturile ridicate, vânzările explodează.

"Avem locaţii unde vânzarea se dublează pe timpul verii, cum ar fi locaţia din Calea Victoriei.

Cele mai căutate sunt cele tradiţionale, biscotto della nona, crema dal 1947 sau cele cu fructe, cele mai fresh, căpşuni, mango, afine, soc, lămâie", a spus Flavia Mocanu, director gelaterie.

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Gelateriile vin cu tot felul de arome inedite pentru a-şi atrage clienţii.

"Lavandă cu zmeură. Ceva mai spectaculos, iaurt cu mango, răcoritor şi dulce. Ce se cumpără cel mai bine, dubaiul. Sau fistic de sicilia", a spus şi Mădălina Arsu, reprezentant gelaterie.

"Îngheţaţă proteică. cu adaos de proteine. Gusturi fresh, fără zahăr. O combinaţie de iaurt cu cireşe negre amare", a precizat Ştefan Dumitru, manager gelaterie.

La gelateriile din centrul Capitalei, două cupe de îngheţată costă 25 de lei, cu 2 lei mai mult faţă de vara trecută.

"Au crescut costurile. E foarte greu să creştem preţurile, având în vedere situaţia pe care o vedem cu toţii. Costuri mai mari cu toate. De la transport, ingrediente, energie şi aşa mai departe", a mai spus Ştefan Dumitru.

Cine vrea îngheţată mai ieftină, o găseşte în supermarketuri. Acolo preţurile sunt pentru toate buzunarele iar aromele - pentru toate gusturile. Mai ales că retailerii vin şi cu promoţii.

"Avem oferte la toate tipurile de îngheţată. Weekendurile rămân momentul prefarat pentru răsfăţ, vânzările fiind cu aprox 40% mai mari, comparativ cu o zi din timpul săptămânii. Îngheţatele la cutie şi caserolele rămân alegerea principală a clienţilor, urmate de produsele pe băţ şi la cornet", a explicat Michael Kaiser, CEO supermarket online.

Piața de înghețată din România se apropie de jumătate de miliard de euro pe an.