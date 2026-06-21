Alertă printre turiştii care preferă Grecia. O specie de peşte toxic se răspândeşte cu rapiditate în apele mării.

Lagochefalos, cunoscut ca şi peştele iepure, face prăpăd în ecosistemele marine. În plus, sănătatea oamenilor este pusă şi ea în pericol - carnea sa conţine o toxină care poate duce la asifixiere sau paralizie.

Peştele are dinţi extrem de mari şi de puternici iar o muşcătură poate reteza uşor un deget. Doi oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au fost muşcaţi în timp ce se scăldau, în Loutraki, la 80 de km distanţă de Atena.

Autorităţile elene sunt în alertă din Creta până în Peloponez.