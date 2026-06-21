Momente cumplite pentru sute oameni, printre ei şi români, plecaţi într-o croazieră în jurul Italiei. Două dintre motoarele navei au luat foc iar vasul a eşuat la sud de Corsica. Flăcările au fost stinse înainte să se producă o catastrofă dar cei peste 700 de oameni de la bord acuză echipajul de tratamente inumane. Au fost ţinuţi ore întregi în spaţii închise, fără aer condiţionat, apă ori mâncare.

Nava Azzura a plecat din Porto Torres vineri seara şi avea ca destinaţie Genova. Croaziera s-a sfârşit însă înainte să înceapă cu adevărat. La nici două ore de la plecare, un nor uriaş de fum negru s-a ridicat deasupra punţii iar la bord s-a dat alarma.

"Am sunat la numărul de urgenţă şi ne-au spus să apelăm la Garda de Coastă pentru că ei nu pot face nimic", a spus un pasager.

Cu doar două motoare funcţionale, nava a rămas practic prizonieră în mijlocul apelor. Printre cei care au avut de suferit au fost şi mai mulţi români. Şi turişti dar, se pare, şi membri ai echipajului.

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Vorbeau româneşte. Nimeni nu înţelegea ce spun. Nu era niciunul care să vorbească italiană. O ruşine!

763 de pasageri și 113 angajaţi ai companiei maritime se aflau la bordul navei. Turiştii spun că nu li s-a mai întâmplat niciodată să fie trataţi ca nişte animale. Au fost blocaţi pe punte sau în încăperi neaerisite. Şi nu au avut acces la apă sau alimente.

"Am fost ţinuţi închişi la 800 de grade! Nou născuţi, copii, bătrâni! Nu au făcut nimic! Nici măcar o îngheţată, un cub de gheaţă. Apă caldă! După 24 de ore pe o navă fără aer condiţionat, cu copii care transpirau continuu... Am ajuns într-un final", a povestit un pasager.

"O noapte întreagă pe punte, fără acoperiş. Copii trântiţi la pământ. Fără apă şi fără vreun om care să spună ce se întâmplă", a spus alt pasager.

Nimeni nu ştie, deocamdată, care a fost cauza incendiului care a provocat haosul.

"În aceste cazuri, este necesar mai întâi să se poată accesa toată documentația și structura tehnică de la bord pentru a putea emite și formula o ipoteză. Nu mă pot pronunţa fără să am toate elementele", a declarat Mirko Orrù, căpitan de fregată.

Compania care operează nava de croazieră și-a exprimat "regretul" și le-a mulțumit pasagerilor pentru "cooperare, răbdare și simț al responsabilității".