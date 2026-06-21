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Invazie de „Broscuțe” pe străzile din Buenos Aires

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Broscuţele ies la plimbarea noaptea. În capitala Argentinei a fost o adevărată invazie! Sute de vehicule cu două uşi şi o formă bombată au fost conduse într-o paradă nocturnă prin Buenos Aires.

Roşii, albe, portocalii sau albastre, în variantă clasică, decapotabile ori modificate, maşinile au atras toate privirile. A fost o avanpremieră a Zilei Internaţionale a Broscuţelor, sărbătorită pe 22 iunie.

Primul Beetle a fost fabricat în 1938 în Germania, iar ultimul a ieşit pe poarta unei fabrici din Mexic în urmă cu 7 ani. A fost una dintre cele mai vândute maşini din lume - peste 21 de milioane de exemplare.

 

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