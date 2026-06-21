Video Moment emoţionant pe o plajă din Constanţa. Un bărbat a salvat un marsuin rămas captiv la mal

Elena Gânguț | Timp citire: 1 minut Publicat la 21.06.2026, 08:22

În timp ce unii aleg să rănească animale pentru câteva vizualizări, alţii fac tot posibilul să le salveze. Pe o plajă din Constanţa, un marsuin rămas captiv în nisip şi în apa foarte mică a fost observat la timp de un trecător.