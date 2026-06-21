Observator » Evenimente » Moment emoţionant pe o plajă din Constanţa. Un bărbat a salvat un marsuin rămas captiv la mal

Video Moment emoţionant pe o plajă din Constanţa. Un bărbat a salvat un marsuin rămas captiv la mal

Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Elena Gânguț | Timp citire: 1 minut
Publicat la 21.06.2026, 08:22 | Modificat la 21.06.2026, 08:22

În timp ce unii aleg să rănească animale pentru câteva vizualizări, alţii fac tot posibilul să le salveze. Pe o plajă din Constanţa, un marsuin rămas captiv în nisip şi în apa foarte mică a fost observat la timp de un trecător.

Fără să stea pe gânduri, bărbatul a intrat în mare şi l-a împins cu grijă până când acesta a fost purtat de valuri. Marsuinul este o rudă mai mică a delfinului şi este o specie protejată în Marea Neagră.

Elena Gânguț
Elena Gânguț
Like
marsuin constanta marea neagra
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.