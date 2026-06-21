Video Moment emoţionant pe o plajă din Constanţa. Un bărbat a salvat un marsuin rămas captiv la mal
În timp ce unii aleg să rănească animale pentru câteva vizualizări, alţii fac tot posibilul să le salveze. Pe o plajă din Constanţa, un marsuin rămas captiv în nisip şi în apa foarte mică a fost observat la timp de un trecător.
Fără să stea pe gânduri, bărbatul a intrat în mare şi l-a împins cu grijă până când acesta a fost purtat de valuri. Marsuinul este o rudă mai mică a delfinului şi este o specie protejată în Marea Neagră.
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