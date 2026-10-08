Salarii de până la 3.500 de euro net pe lună în România. O companie de top face recrutări

Compania lituaniană Girteka, unul dintre cei mai mari operatori europeni de transport rutier, a început recrutările în România și le promite șoferilor profesioniști câștiguri nete de până la 3.500 de euro pe lună, scrie Profit.ro .

Compania caută șoferi cu permis categoria CE, care vorbesc limba engleză sau rusă, pentru transporturi de mărfuri către diverse destinații din Europa. Șoferii vor lucra în echipaj simplu, cu un singur conducător auto pe camion, iar vehiculele folosite vor fi noi, cu normă de poluare Euro 6.

Girteka și-a început efectiv operațiunile în România. Primul camion al companiei a fost deja înmatriculat în țara noastră, iar grupul spune că următorul pas este construirea echipei și a flotei locale. "Acesta este doar începutul. Primul camion a fost înmatriculat, iar acum construim echipa, flota și operațiunile necesare pentru a ne dezvolta în România", transmite compania.

Girteka a intrat pe piața românească printr-o filială înființată la Oradea, după ce compania a decis să își mute o parte dintre operațiunile europene către Riga, în Letonia, și Oradea. Decizia vine în contextul deficitului constant de șoferi profesioniști și al schimbărilor de pe piața europeană a muncii.

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România este inclusă de mai mulți ani în rețeaua europeană de transport a Girteka, însă compania nu avea până acum o prezență locală la nivel de sucursală, mai precizează sursa citată.

Girteka, fondată în 1996 la Vilnius, operează în principal cu o flotă proprie de camioane și este specializată inclusiv în transportul mărfurilor cu temperatură controlată și al celor de mare valoare. Printre clienții companiei se numără Nestlé, IKEA și Unilever.