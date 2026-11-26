În weekend, Loteria din Massachusetts a distribuit o fotografie cu Ariel Velasquez-Morales zâmbind ușor în timp ce strângea în mână un cec supradimensionat pentru un câștig de 1 milion de dolari. Pe rețelele de socializare, comentatorii l-au felicitat, iar o persoană a scris că speră că va putea „transforma orice vis în realitate”.

Arestat de agenții de la imigrări după ce a câştigat 1 mil. $ la loterie. Ce s-a întâmplat cu banii - Shutterstock

Însă Velasquez-Morales a fost arestat marți de către Serviciul de Imigrare și Vamă (ICE) din East Boston, același cartier de unde a cumpărat biletul răzuibil câștigător cu 10 dolari de la o piață locală, potrivit Mediafax care citează CNN.

Acum se confruntă cu deportarea, deoarece ICE susține că cetățeanul salvadorian se află ilegal în țară de mai bine de un deceniu.

„Se pare că norocul i s-a terminat”, a declarat Micah Bock, director adjunct pentru afaceri publice al ICE, într-un comunicat de presă prin care a anunțat arestarea.

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Nu este clar dacă publicarea câștigurilor sale la loterie a atras atenția ICE.

Velasquez-Morales a intrat ilegal în Statele Unite în 2013, în timpul administrației Obama, în Valea Rio Grande din Texas. Agenții Patrulei de Frontieră i-au emis o notificare de a se prezenta în fața unui judecător de imigrare și a fost eliberat în țară cu o listă de furnizori de servicii juridice gratuite, a declarat agenția.

„Un judecător de imigrare din partea Departamentului de Justiție a ordonat expulzarea lui Velasquez-Morales în 2014, dar acesta a rămas ilegal în țară”, se arată în comunicatul ICE.

El va rămâne în custodia ICE până la scoaterea sa din SUA.