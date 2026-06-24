Salariul minim crește de la 1 iulie 2026. Cine va ieşi în pierdere

De săptămâna viitoare creşte salariul minim brut pe economie, dar o dată cu el cresc şi cheltuielile. Cei care vor ieşi, însă, în pierdere vor fi angajatorii, dar şi șoferii, care vor primi amenzi mult mai usturătoare.

În schimb, peste 1 milion de români vor simți schimbarea pe fluturașul de salariu, deşi marele câștigător pare să fie, din nou, statul. Asta pentru că va încasa mai mult din taxe.

De la 1 iulie aproape 2 milioane de români vor primi salariul mărit. Aici vorbim de o majorare de la 4.050 lei la 4.325 lei brut. Însă, în buzunarele angajaților vor ajunge aproximativ 125 lei în plus lunar. Angajatorii sunt însă cei care vor plăti cel mai mult.

Aici vorbim despre un cost de aproximativ 300 lei pe lună per angajat. Și, totodată, mediul de afaceri nu este tocmai mulțumit de această majorare a salariului minim, deoarece li se ridică costurile foarte tare, iar asta se va vedea în costul produselor și în costul serviciilor aferente.