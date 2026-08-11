Imagini de infarct pe o şosea din Tulcea! Un copil de cinci, şase ani a căzut din maşina familiei, aflată în mers, şi a ajuns în faţa unui vehicul care a frânat la mustaţă înainte să îl lovească. Un şofer a filmat accidentul şi a trimis imaginile poliţiei. Tatăl băiatului este anchetat acum pentru că nu îl aşezase pe cel mic în scaun special.

Accidentul a avut loc pe un drum din Tulcea pe care maşinile merg cu mare viteză. Şoferul dubei vrea să intre în depăşire, moment în care uşa laterală se deschide. Fiul lui cade din maşină şi se rostogoleşte de mai multe ori pe carosabil. Camera de bord a unui şofer a filmat momentul şocant. "Chiar în momentul depăşirii probabil copilul a atins maneta de deschidere a portierei, s-a deschis portiera şi probabil că l-a tras afară din maşină. Iniţial nu am înţeles ce se întâmplă. Am pus frână puternic şi am tras dreapta. Am reuşit să-l evit", a declarat Mihăiţă Silivestru, martor.

Tatăl copilului a refuzat să meargă la spital cu cel mic

Speriat şi confuz, băiatul se ridică greu de pe şosea şi face câţiva paşi spre sensul opus de mers de unde vine un camion. Tatăl lui sare în faţa TIR-ului, face semn şoferului să frâneze şi îşi ia în braţe fiul. "Copilul plângea, era în picioare. Sincer, mi-a fost şi frică să-l ating... în urma căzăturii cine ştie ce se putea întâmpla. Dar cred că Dumnezeu a avut grijă de el", a declarat Mihăiţă Silivestru, martor. Martorul care a surprins accidentul lucrează la Ambulanţă din Tulcea şi s-a oferit să ducă băiatul la spital. Părinţii nu au vrut să audă, însă, nici de medic, nici de Poliţie, pe motiv că cel mic nu avea decât câteva zgârieturi şi vânătăi.

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"Poliţiştii Serviciului Rutier s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă", a declarat Ionela Herda, purtător de cuvânt IPJ Tulcea. Tatăl copilului a fost identificat de poliţişti şi chemat la audieri. El a încălcat legea de două ori. Era obligat să aşeze copilul în scaunul special pentru maşină şi să anunţe Poliţia despre accident.

Statisticile arată că 120 de copii îşi pierd viaţa în fiecare an, în România, în accidente rutiere, pentru că nu sunt protejaţi cu sisteme speciale de siguranţă. Potrivit legii, scaunul special este obligatoriu pentru copiii care au sub un metru şi 30 de centimetri înălţime. După aceea, trebuie să poarte centura de siguranţă pe locurile din spate la fel ca adulţii.