Schema care vă poate lăsa fără bani înainte de vacanță. La ce trebuie să fiţi atenţi când rezervaţi cazarea

Atenţie mare dacă mergeţi pe litoral şi vreţi să staţi mai multe zile. Cazarea mult căutată s-ar putea să fie o ţeapă. Mai ales dacă vedeţi anunţuri cu apartamente disponibile exact în perioada pe care o doriţi şi ieftine.

Un apartament de vis la malul mării la un preț foarte mic poate reprezenta vacanța perfectă. Însă în spatele unei astfel de oferte se poate ascunde de fapt o înșelătorie. Tocmai de aceea este indicat să țineți cont de mai multe criterii pentru a nu vă trezi cu bagajele la o adresă unde cazarea nici măcar nu există.

În primul rând, prețul mult prea mic, mai ales dacă vi se solicită o plată urgentă. Analizați fotografiile, dar și descrierea, deoarece sunt șanse foarte mari, ca acestea să fie preluate de la o altă postare. Fiți atenți la lipsa recenziilor sau a informațiilor clare despre proprietar.

Totodată, un alt semnal de alarmă este presiunea de a plăti imediat, cu mesaje de genul "mai sunt și alți clienți care așteaptă". Iar dacă proprietarul vă spune să discutați în afara platformei sau să trimiteți o plată în avans direct într-un cont bancar, cel mai recomandat ar fi să renunțați la cazarea respectivă.

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Dacă ați fost deja păcăliți, puteţi să contactați imediat banca, să solicitați sprijinul autorităților și să raportați anunțul respectiv.