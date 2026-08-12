"Ce blestem". Unul dintre tinerii morţi în accidentul din Braşov urma să-şi serbeze ziua în curând

Doi tineri au murit în urma accidentului infiorător din Braşov. Un turist german în vârstă de 34 de ani şi un tânăr de 26 de ani din Piatra Neamţ au sfârşit striviţi, după ce un şofer de 50 de ani a pierdut controlul volanului şi i-a izbit în plin, pe trotuar.

Alexandru avea 26 de ani și o viață întreagă înainte. Peste doar 10 zile, pe 22 august, urma să-și sărbătorească ziua de naștere, dar destinul a avut alte planuri. Tânărul a murit într-un accident cumplit, în timp ce se plimba pe strada Mureșenilor din Brașov. Alături de el și-a pierdut viața și un turist german, în timp ce un altul se zbate între viață și moarte la spital.

Accidentul din Braşov, filmat

Ora 20 și 46 de minute, strada Mureşenilor din Braşov. În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede, în depărtare, cum o maşină albă sare peste un sens giratoriu. La volan este un şofer de 50 de ani.

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Şoferul a sărit cu autoturismul peste sensul giratoriu din spatele meu, a intrat cu viteză pe această stradă către Piaţa Sfatului şi, la o distanţă de aproximativ 100 de metri, a intrat pe trotuar, exact înainte de trecerea de pietoni.

Câteva minute mai târziu, strada dintr-o zonă turistică a Braşovului este împânzită de poliţie şi pompieri.

Trei bărbaţi sunt loviţi în plin de autoturism şi striviţi de perete. Salavatorii încearcă să salveze, acolo, pe trotuar, un turist de 34 de ani, din Germania și unul de 26 de ani, din Piatra Neamţ. În zadar, însă. Amândoi mor, din cauza rănilor prea puternice. Poliţiştii au montat un paravan pentru a-i proteja pe trecători de imaginile îngrozitoare.

Ce spun oamenii legii

Poliţiştii nu au aflat până acum cum a fost posibil accidentul. Este, însă, luată în calcul inclusiv varianta unei probleme medicale.

"A fost monitorizat pe Strada Lungă comportamentul acestuia și deplasarea conducătorului auto și nu par a fi indicii că ar fi avut un mod de deplasare atipic. La acest moment luăm în calcul toate variantele de cercetare cu privire la cauzele producerii accidentului, inclusiv o cauză medicală", a declarat insp. pr. Daniel Zontea, purtător de cuvânt IPJ Brașov.

Șoferul nu consumase alcool sau substanțe interzise înainte de a se urca la volan. Acesta deține permis de conducere de 33 de ani, perioadă în care a fost sancționat o singură dată pentru o abatere de la regimul rutier.

Mesaj sfâşietor, după moartea lui Alexandru

Iubita lui Alexandru şi mama tinerei au publicat pe Facebook două mesaje cutremurătoare, după moartea tânărului. "Copile ce drum ai avut și ce blestem te-a urmărit de ai plecat așa tânăr? Aveai planuri, vise și un drum lung in fata și o fată ce te iubește până la cer și înapoi. Drum lin și plin de lumină copile", a transmis mama iubitei sale.

În acelaşi timp, tânăra a publicat o poză alături de cuvintele "Drum lin spre cer iubirea mea. Îngerii să te aibă în paza lor".