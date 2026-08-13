Două alerte de drone în Tulcea, în 8 ore. Una a intrat 10 minute în spaţiul aerian al României, alta 2 minute

Două drone au fost identificate în Tulcea, în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina, joi dimineață. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol și au fost transmise două mesaje RO-Alert. La ora 1 noaptea, o dronă, dintr-un grup de cinci, a intrat pentru 10 minute în spațiul aerian al României. Ulterior, a trecut în Ucraina, unde s-au auzit explozii. La ora 9 dimineața a venit a doua alertă. Ținta aeriană a pătruns pentru 2 minute în spațiul aerian național, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina.

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, joi dimineața, la ora 9:02, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, fiind ridicate de la sol la ora 9:20 pentru monitorizarea situației.

Potrivit uniui comunicat al MApN, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis un mesaj RO-ALERT începând cu ora 9:13.

"Ținta aeriană a pătruns pentru aproximativ două minute în spațiul aerian național, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina. La scurt timp s-au auzit explozii în spațiul aerian ucrainean", menționează sursa citată. Alerta aeriană a încetat la ora 10:36, precizează MApN.

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A doua alertă de drone în Tulcea în acestă dimineaţă

Pentru nordul județului Tulcea a fost emis și un mesaj RO-Alert, alerta fiind ridicată după aproximativ o oră. O nouă alertă a fost dată joi dimineața, în jurul orei 09:14.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a transmis, joi, o alertă extremă de informare a populaţiei din zona de nord a judeţului Tulcea, privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, pe o durată estimată de 90 de minute.

În mesajul transmis populaţiei din nordul judeţului Tulcea în jurul orei 09:14, autorităţile îndeamnă oamenii să-şi păstreze calmul şi să se protejeze în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, cetăţenii sunt sfătuiţi să rămână în interiorul casei, departe de geamuri şi de pereţii exteriori.

Acesta este cel de-al doilea mesaj RO-ALERT transmis în cursul zilei de joi, după cel de la ora 01:30, în urma căruia la numărul unic de urgenţă 112 a sunat o persoană pentru a cere informaţii suplimentare, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Delta.

”Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în noaptea de 12 spre 13 august, la ora 01.27, un grup de cinci ţinte aeriene în zona localităţii Ismail, deasupra teritoriului ucrainean, în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, care a transmis un mesaj RO-Alert la ora 01.30”, anunţă, joi dimineaţă, Ministerul Apărării.

Două aeronave F-16 ridicate de la sol

Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situaţiei. Radarele de la sol au detectat pătrunderea unei ţinte aeriene în spaţiul aerian naţional, la aproximativ 2 km sud de localitatea Pardina.

”Ţinta a evoluat aproximativ 10 minute în spaţiul aerian naţional, de-a lungul braţului Chilia, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina, la aproximativ 13 km sud-vest de localitatea Chilia Veche. La scurt timp după ieşirea din spaţiul aerian al României, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean”, precizează ministerul.

Alerta aeriană instituită pentru nordul judeţului Tulcea a încetat la ora 02.42. Ministerul Apărării Naţionale monitorizează permanent situaţia şi informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente.

Rusia a atacat portul Izmail din Ucraina. A izbucnit un incendiu

Rusia a atacat în cursul nopţii zona portului Izmail, cel mai mare port ucrainean de la Dunăre, provocând pagube şi declanşând un incendiu, au anunţat autorităţile regionale din Odesa, citate de Reuters.

Izmail, situat în sudul regiunii Odesa, în apropierea frontierei cu România, este un important punct de tranzit pentru cereale şi alte mărfuri.

Atacul are loc la o zi după ce Ucraina a lovit Novorossiisk, unul dintre principalele huburi pentru exporturile de cereale ale Rusiei de la Marea Neagră.