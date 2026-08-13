Aveţi un loc de muncă stresant sau atmosfera de la serviciu e tensionată? Un coleg nou ar putea schimba totul, mai ales dacă acesta are lăbuţe. Acum, desigur, nu va face treaba de birou şi nici nu va bate în tastatură de dimineaţă până seară. Se va ocupa strict de buna dispoziţie a celor din jur. Tot mai multe locuri de muncă integrează animalele de companie ca fiind noi angajaţi. Iar efectele se văd.

Este singurul bugetar care vine 24 din 24 de ore la locul de muncă. Ziua de muncă începe și cu puțină companie, cu blăniță. Norocel este nelipsit de la serviciu și pare să fie unul dintre cei mai simpatici colegi.

El este Norocel. Nu ştie să îndosarieze acte şi nici nu participă la şedinţe importante ale organizaţiei. În schimb, are o altă funcţie importantă: motanul pune zâmbetul pe buzele tuturor angajaţilor.

"Chiar în această perioadă se împlineşte un an de zile de când stă aici lângă mine în birou. Pot să vă spun că ne-a schimbat într-un fel viaţa parcă suntem mult mai liniştiţi ca înainte", a afirmat Luis Popa, director.

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Unii s-au adaptat mai greu cu ideea. Acum, însă, Norocel e de-al casei.

"Uităm de probleme să zicem aşa şi ne gândim că avem aici un blănos care ne scoate din toate stările rele", a spus Daniela Imoşanu, angajată.

"Este foarte cuminte, foarte cuminte, se joacă şi ne ţine tot timpul în priză. Toată lumea este fericită lângă el", a afirmat Diana Calotă, angajată.

Şi nu e doar o impresie. 87% dintre angajați din România consideră că animalele de companie contribuie la o atmosferă mai relaxată la locul de muncă, conform unui studiu.

"În momentul în care îl are in preajmă şi animalul se simte confortabil şi stăpânul poate să aibă mai mult randament pentru că o parte din gânduri nu se mai duc către casă", a afirmat Laura Bîrdeanu, reporter Observator.

Tot studiul arată că 63% dintre români ar lua în calcul chiar schimbarea locului de muncă, pentru unul care le-ar permite să își aducă animalul de companie la birou.