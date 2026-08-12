Un român venit din Austria, nemulțumit că a dat 1.800 de euro pentru un sejur all-inclusive la Olimp

Stabilit în Austria, un român s-a întors în țară cu familia ca să își facă vacanța la Olimp. Doar că Marius s-a arătat total nemulțumit că a trebuit să plătească 1.800 de euro pentru un sejur all-inclusive de trei persoane.

Pentru 7 nopți cu toate cele trei mese, românul a plătit 1.800 de euro, echivalentul a aproape 10.000 de lei. Pe lângă faptul că i s-a părut foarte scump, nu a fost mulțumit nici de servicii.

„Un sejur ne-a dus undeva la 1.800 de euro pentru trei persoane, doi adulți și un copil de șapte ani, cu servicii all-inclusive. Mi se pare foarte mult, iar serviciile sunt groaznice”, a povestit Marius pentru Libertatea.

Șezlongurile incluse în preț

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În preț, au fost incluse și cele două șezlonguri. La această sumă, nu s-au adăugat însă tentațiile de la terasele din stațiune, pentru care românul a trebuit să scoată alți bani din buzunar.

Comparativ cu alte țări, în Grecia, pe insula Kos, un cuplu a plătit 1.300 de euro pentru un pachet complet, all inclusive, în această perioadă, iar în Bulgaria, la Nisipurile de Aur o familie cu un copil a plătit 1.550 de euro pentru un sejur de 7 zile, la un hotel de 5 stele, cu all inclusive.