Doi șoferi din Dolj au fost la un pas să provoace o catastrofă, într-o localitate aflată la 16 kilometri de Craiova. Unul a intrat în depășire, însă a observat mult prea târziu că mașina din față schimbase și ea direcția de mers. În urma impactului, ambele autoturisme au fost proiectate într-o benzinărie și s-au oprit într-o pompă de alimentare. O explozie ar fi putut avea consecințe dramatice.

Aproape de ora 14, pe Drumul Naţional 6 la intrarea în comuna Coşoveni, un bărbat de 38 de ani a vrut să intre în depăşire. Şoferul din faţa lui nu s-a asigurat nici el şi a virat la stânga. Conducătorul auto din spate l-a observat mult prea târziu pentru a-l putea evita şi l-a lovit în plin.

”Venea dinspe Craiova nu i-a ţinut frâna, ceva. Am crezut că intenţionat, dar nu cred. E nasol de tot, catastrofă”, spune un martor.

În impact, cele două maşini au fost aruncate câţiva metri. Au lovit bordura din jurul benzinăriei, au rupt mai multe indicatoare şi s-au oprit într-o pompă de benzină pe care au răsturnat-o. Bucăţi din caroseriile celor două autoturisme s-au împrăştiat peste tot pe şosea.

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”Au distrus pompa, puteau să producă un dezastru, o mare explozie. Nu au frânat, nu nimic, au intrat direct în pompă”, spune un martor.

Ca să evite o nenorocire şi mai mare, câţiva martori au sărit în ajutor până au ajuns pompierii.

”Am scos bornele la maşină şi atâta tot. Asta e, se întâmplă. Neatenţie, eu ştiu”, spune un martor.

”S-a acţionat pentru balizarea zonei de intervenţie şi asigurarea măsurilor PSI. S-au luat toate măsurile pentru protejarea personalului”, spune Cătălin Dumitrescu, ISU Dolj.

Şoferul din prima maşină a fost dus la spital pentru îngrijiri medicale. Nici el, şi nici bărbatul care l-a lovit nu consumaseră alcool.