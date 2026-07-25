La nici 24 de ore de când prima dronă a fost doborâtă pe teritoriul ţării noastre, un al doilea aparat de zbor a fost distrus, de data aceasta în Delta Dunării. Este despre a doua operațiune reușită în mai puțin de 24 de ore, iar de această dată totul s-a desfășurat mult mai rapid, potrivit Ministerului Apărării.

Sâmbătă dimineață, la ora 8 și 22 de minute, radarele au detectat o nouă dronă care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al României, în zona de frontieră cu Ucraina, de această dată în Delta Dunării.

Două avioane F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene, aflate deja în serviciul de poliție aeriană, au fost dirijate către țintă. După procedurile de identificare, unul dintre piloți a primit ordinul de angajare, iar drona a fost doborâtă într-o zonă nepopulată, în apropierea localității Sfântu Gheorghe, din Delta Dunării.

Potrivit unor surse din MApN, la manșa avionului s-a aflat același pilot român care a distrus și drona ajunsă ieri în județul Buzău. Misiunea de ieri a fost mult mai complicată. Ținta a fost urmărită mai bine de o oră, pe un traseu de aproape 200 de kilometri, iar piloții au așteptat până când drona a ajuns deasupra unei zone nelocuite, pe un câmp, înainte de a lansa racheta.

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Drona de vineri, de tip Geran-2

Continuă și ancheta privind primul incident, cel de ieri. Autoritățile au stabilit că drona era de proveniență rusească, de tip Geran-2.

Au fost recuperate bucăți metalice împrăștiate pe un câmp din Padina, județul Buzău. S-au găsit și urme ale rachetei folosite la distrugerea dronei.

În județul Brăila, în localitatea Tătaru, armata a găsit tubul unei a doua rachete trase ieri pentru distrugerea dronei. Racheta, lansată de piloții italieni, și-a ratat însă ținta și a căzut pe un câmp.

Probele au fost ridicate aseară, iar toate fac obiectul unui dosar penal.