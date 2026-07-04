Speriaţi de scumpirile de la pompă, românii au ajuns să privească cu alţi ochi mașinile electrice. Înmatriculările vehiculelor care se bagă-n priză au crescut de patru ori faţă de anul trecut şi trendul se va menţine şi în perioada următoare.

Alexandru şi-a cumpărat maşină electrică în urmă cu jumătate de an. A dat pe ea în jur de 26 de mii de euro, graţie ecotichetului primit de la stat, prin programul Rabla.

Cât costă și cât durează încărcarea unei mașini electrice

Reporter: Unde o încarci de obicei?

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Alexandru: La supermarket, la staţii de carburant care au şi staţii de încărcat maşini electrice. Acum s-a încărcat de la 30 la 90% în jumate de oră. Un plin întreg e cam 100 de lei. Şi în oraş putem să mergem şi 500 de km. Dacă mergem pe autostradă şi mergem mai tare, cam 200-200 şi ceva. Acesta a fost şi unul din motivele pt care am luat-o, că nu avem multe drumuri în afara oraşului.

E calculul pe care şi-l fac tot mai mulţi şoferi.

Piaţa maşinilor electrice prinde viteză în România. În iunie, înmatriculările de autoturisme sută la sută electrice au fost de patru ori mai mari decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. În prezent, pe şosele circulă în jur de 70 de mii de maşini electrice, iar numărul lor creşte de la o lună la alta.

"Această criză a combustibilului şi creşterea preţurilor la benzină şi motorină i-a determinat pe mulţi să-şi facă temele mai bine atunci când vine vorba de înlocuirea maşinii. Oamenii care voiau o maşină nouă sau una second hand au luat în calcul mult mai serios varianta electrică", a spus Adrian Mitrea, expert auto.

Diferenţele de cost între electric şi clasic sunt mari. La staţiile de încărcare publice, un kWh costă în jur de 2,5 lei. Acasă, oamenii plătesc şi un leu şi 10 bani pe kW. Aşa că, într-un an, şoferii maşinilor care se bagă-n priză pot face economii de mii de lei.

Doar 15 lei pentru 100 de kilometri

"O maşină electrică cu baterie mică, până în 30 de kWh capacitate, are un cost de operare pe suta de km de aproximativ 15 lei. Este de aproximativ 4 ori mai ieftin faţă de un autovehicul pe benzină. Chiar dacă comparăm energia electrică pentru o astfel de maşină alimentată la staţiile rapide, nu acasă costurile rămân la jumătate faţă de benzină, fără să luăm în calcul reviziile care sunt costisitoare şi se adaugă în ecuaţie", a completat Adrian Mitrea, expert auto.

În timp ce electricele câştigă teren, maşinile cu motoare clasice par să piardă teren. Înmatriculările pentru autoturisme pe benzină au scăzut cu aproape 25%, iar cele diesel cu peste 35% faţă de anul trecut.