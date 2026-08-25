În copilărie, Aaliyah Harris era convinsă că a călători singură ar fi o experiență înfricoșătoare și singuratică. Crescută în Devon, într-o familie cu origini caraibiene, vedea călătoriile solo mai ales ca pe un privilegiu al tinerilor cu bani şi libertate.

O întâmplare a făcut-o să-și învingă teama de a călători singură. La 28 de ani, Aaliyah a vizitat 40 de orașe - Sursa: X/ @Independent

Potrivit The Independent, totul s-a schimbat după pandemie, când Aaliyah și-a făcut cont pe Bumble pentru a cunoaște persoane cu care să călătorească. A legat mai multe prietenii și a vizitat împreună cu acestea destinații precum Spania, Insulele Canare, Turcia, Cipru, Tunisia, Albania și Germania.

După pandemie, Aaliyah şi-a făcut cont pe Bumble pentru a cunoaşte persoane cu care să călătorească

Momentul decisiv a venit după ce o prietenă a renunțat în ultimul moment la o vacanță planificată. Nu a găsit pe nimeni disponibil să o însoțească, iar pentru că era luna august, nu voia să-și piardă zilele libere. În mai puțin de 48 de ore, a decis să plece singură.

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Prima destinație a fost Madridul, ales pentru că era relativ aproape de casă și i se părea un oraș sigur. Deși călătoria a costat mai mult decât își planificase și emoțiile au fost puternice, experiența s-a dovedit mult mai plăcută decât se aștepta.

În Madrid, Aaliyah a cunoscut alți călători, s-a rătăcit și a ajuns să vorbească cu o femeie din Sri Lanka care călătorea și ea singură. Au luat masa împreună, iar această întâlnire i-a demonstrat că o călătorie solo nu înseamnă neapărat singurătate.

Madridul, prima destinaţie pentru o călătorie singură

După Madrid, a continuat să exploreze lumea pe cont propriu, inclusiv Barcelona, unde a vizitat Sagrada Família și s-a relaxat pe plaja Barceloneta. Cu fiecare călătorie, încrederea ei a crescut.

Chiar dacă este în continuare precaută, verifică recomandările oficiale de călătorie și își anunță familia sau prietenii despre locul în care se află, Aaliyah spune că uneori se simte chiar mai în siguranță singură. Faptul că este responsabilă doar pentru ea însăși o face să fie mai atentă la ceea ce se întâmplă în jur.

O prietenă care a renunțat în ultimul moment la o vacanță planificată, momentul care a determinat-o pe Aaliyah să îşi înceapă călătoriile singură

Astăzi, la 28 de ani, Aaliyah a vizitat singură nouă țări și 40 de orașe. Călătoriile solo au devenit pentru ea mai mult decât o modalitate de a vedea lumea: au devenit o cale de a se descoperi pe sine.

Urcarea pe Muntele Batur din Bali i-a arătat cât de perseverentă poate fi, iar șederea la o familie din zona rurală a Cambodgiei a învățat-o că adevăratul confort nu înseamnă neapărat lux, ci experiențele împărtășite cu ceilalți.