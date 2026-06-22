Două treimi dintre angajaţii din Germania ar fi tentaţi să accepte un loc de muncă în străinătate, Statele Unite, Regatul Unit şi Elveţia fiind în fruntea listei destinaţiilor dorite, indică un sondaj realizat de institutul de cercetare a pieţei Appinio pentru site-ul de joburi Indeed.

Se întoarce roata. Două treimi dintre germani vor să lucreze în străinătate. Ce ţări aleg

Sondajul publicat luni a constatat că o treime dintre respondenţi a făcut deja cereri concrete şi menţionează că interesul pentru SUA a scăzut recent. "Dacă două treimi dintre angajaţi cochetează cu ideea de a pleca, acest lucru ar trebui să fie înţeles şi ca un semn de nemulţumire faţă de condiţiile de acasă", a declarat economista Indeed, Virginia Sondergeld.

Ea a spus că mobilitatea internaţională este în mod fundamental binevenită. "Politicienii şi angajatorii ar trebui să ia aceste semnale în serios. În dialog cu angajaţii, trebuie create noi stimulente pentru a lucra în Germania, îmbunătăţite condiţiile de muncă şi oferite persoanelor talentate motive reale să rămână," a mai spus Sondergeld.

Dorinţa de a lucra în străinătate era deosebit de pronunţată printre cei cu venituri mari. Aproximativ jumătate dintre cei cu un venit lunar net al gospodăriei de peste 6.000 de euro aplicaseră deja activ pentru locuri de muncă în străinătate sau explorau activ piaţa muncii externe, arată acelaşi sondajul.

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Cu toate acestea, marea majoritate nu vor să rămână în străinătate permanent, preferinţele variind de la câteva luni la câţiva ani.