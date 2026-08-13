În pieţe este forfotă mare, iar gospodinele au început deja cursa pentru proviziile de iarnă. Legume de sezon se vând la prețuri bune, iar cămările se umplu rapid cu borcane pentru sezonul rece. De la suc de roșii și ardei copți, până la vinete puse la pungă, gospodinele pregătesc din timp tot ce le va prinde bine la iarnă.

A fost un an generos cu recoltă bogată, iar asta ne asigură că vom avea o iarnă cu mese pline. Dar cămările nu se umplu singure, e nevoie de muncă. Mirela pregăteşte deja gogoşarii pentru Crăciun.

"Gogosarii s-au înmuiat. Sunt perfect de pus în borcane. Este o salată foarte gustoasă și merge foarte bine cu friptură, cu pomană porcului", spune Mirela Coca, gospodină.

Un borcan de murături făcut în casă costă la jumate faţă de unul din magazin. O porție de gogoșari în sos, făcută din trei kilograme de gogoșari plus condimente ne-ar ajunge undeva la 60-70 de lei și am obține aproximativ cinci borcane mari sau șapte opt mici. Dacă ar fi să cumpărăm doar un borcan mici ar costă 20 de lei.

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Şi la alte conserve diferenţele sunt semnificative

Nu doar la gust, şi la bani. Un borcan de zacuscă de 400 de grame costă 18 lei. Acasă, cu acești bani, putem să facem un kilogram de zacuscă.

"Știu că este făcut cu mâna mea, sănătos, cumpăr de la producători".

"Ajung pe la câteva sute de brocane, fac. Sunt foarte bune. Gogoșari umpluți cu conopidă și cu ardei, varză murată, salată de vinete".

"Pentru zile mai grele când nu mă pot mișcă, să merg în magazin, în supermarket să-mi cumpăr cele necesare", spun gospodinele.

Producția mare i-a determinat pe agricultori să mai lase din preț. În piețe, castraveții, roșiile si vinetele se vand cu 5 lei kilogramul, în timp ce gogoșarii costă 8 lei kilogramul.

"Acum în august este sezonul lor și se fac din ce în ce mai bune pentru că a fost cald. Castraveții sunt vedetă pentru vara aia se termină primii și roșiile pentru suc de roșii, vinetele pentru zacuscă", spune Andreea Hurmuz, producător local.

Mulţi clienţi nici nu mai ajung in piete, cumpără direct de la sursă legumele pentru iarnă.

"Având în vedere caniculă care a fost acum roșiile s-au copt forțat. Acum este sezonul la suc de roșii. Este o cerință foarte mare la sucul de roșii. Este foarte mare producție și cred că estimăm și la luna septembrie, octombrie câteva tone de roșii", spune Florin Pavăl, producător local.

Specialiştii ne sfătuiesc să sterilizăm borcanele in care punem legumele sau fructele conservate, sa folosim retete verificat si sa le pastram la temperaturi potrivite pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor periculoase