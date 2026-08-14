Dacă aveţi copii şi simţiţi uneori că aţi uitat şi cum vă cheamă, să ştiţi că e complet normal. Creierul de mamă nu este doar despre uitare şi haos. Parentingul îl ţine într-un continuu proces de învăţare, iar noile experienţe vă pot întări mintea şi chiar întârzia îmbătrânirea creierului. Şi, atenţie, se aplică şi cazul taţilor.

"Mie îi place mult de mama mea, asta cum e. Și nu vreau să se schimbe. Ea mereu e deşteaptă", a spus Ana.

Asta spune Ana, care are nouă ani, despre mama ei. Însă mama ei o contrazice.

"De când am devenit părinţi am învățat să am foarte multă răbdare pentru că ei au multă energie, noi nu avem cât au ei și trebuie să dozăm și noi energia pe care o avem să facem față, deci să avem răbdade cu ele. M-am maturizat mai mult, cresc și eu odată cu copiii mei", a afirmat Mihaela, mama Anei.

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Mihaela are trei fetiţe de opt, nouă şi 12 ani. Crede că s-a dezvoltat atât social, cât şi intelectual de când a devenit părinte.

"Părinţii ne împrietenim între noi la școală, copiii se împrieteneasc între ei, clar, pe partea asta ne descurcăm mai bine de când suntem părinți, ne găsim mai ușor prieteni, ne găsim mai uşor oameni cu care să comunicăm. Și avem subiecte", a mai spus Mihaela.

Acelaşi lucru e confirmat şi de alţi părinţi.

" Empatia, deci empatia este ceea ce înveți cel mai mult atunci când devii mamă. Și tată, probabil. Pentru că înainte să, nu știu, să apară copii în viața ta, tinzi să judeci foarte mult". "Mai înțepată. Da, asta sigur. Pentru că și te informezi foarte mult în perioada asta, că vrei să faci lucrurile bine". "Să fiu mai răbdător. Și să dormi atunci când poți, când ai șansă. Trebuie să cari tot felul de chestii după tine. Schimburi, hăinuțe, mâncare, apă, să nu uiți ceva, că dacă ai uitat trebuie să te întorci să iei. Cu desăvârşire mai organizat decât înainte", au spus părinţii.

Specialliştii confirmă şi ei aceste schimbări.

"Un părinte intră într-o stare de antrenament trebuie să rezolve probleme noi, să ia decizii rapide, să gestioneze conflicte, are interacţiune socială, trebuie să fie mai empatic, trebuie să-şi activeze circuitele emoţionale, trebuie să îşi folosească memoria, trebuie să facă din nou teme, lecţii cu copiii, îşi găseşte sens, motivaţie. Trebuie să faci şi activităţi fizice", a explicat Dan Şuiaga, neurochirurg.

Parentingul este văzut de specialişti ca un factor de protecţie pentru creier.

Medicii spun că în cazul persoanelor de peste 40 de ani care se implică în creșterea copiilor, scade riscul de declin cognitiv. Asta înseamnă mai puține cazuri de Alzheimer sau demență.

Aceleaşi tipare se aplică în cazul ambilor părinţi implicaţi în creşterea copiilor.