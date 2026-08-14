Iaht de lux de 9,1 milioane de dolari s-a scufundat în Sardinia. Proprietarul abia îl primise de patru zile

Un iaht de aproximativ 30 de metri, în valoare de nu mai puțin de 9,1 milioane de dolari, s-a scufundat în Marea Mediterană la doar câteva zile după ce fusese livrat noului proprietar. La bordul iahtului Angiola II se aflau marți 14 persoane, invitați și membri ai echipajului, în largul stațiunii Porto Cervo din Sardinia, când o defecțiune la motor a provocat un incendiu, iar nava a început să ia apă, potrivit The Telegraph.

Imagini dramatice surprind momentul în care vasul de dimensiuni impresionante s-a înclinat pe o parte și a început să se scufunde lent sub valuri.

Iahtul Angiola II, evaluat la 6,8 milioane de lire sterline, s-a scufundat în Marea Mediterană, în largul localității Porto Cervo, Sardinia, joi, 13 august 2026. Iahtul, lung de aproape 30 de metri, s-ar fi scufundat la doar patru zile după ce fusese livrat proprietarului italian, în urma unei defecțiuni a motorului care a provocat un incendiu.

În mod miraculos, nimeni nu a fost rănit, iar cei mai mulți dintre oamenii aflați la bord au fost salvați de o navă din apropiere.

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Iahtul, fixat pe fundul mării

Proprietarul, despre care se crede că este un om de afaceri italian, a cărui identitate nu a fost făcută publică, și un alt pasager ar fi fost ultimii care au abandonat vasul. Aceștia au așteptat până la sosirea autorităților italiene, care i-au transportat în siguranță la țărm, potrivit The Sun.

După operațiunea de salvare, iahtul, scufundat parțial, a fost fixat pe fundul mării, pentru a nu se deplasa. Autoritățile au precizat că, până în acest moment, nu există indicii că ar fi avut loc scurgeri de combustibil.

Iahtul Amer F100, construit în 2020 de producătorul italian Permare, poate găzdui până la 10 oaspeți în cinci cabine, precum și cinci membri ai echipajului, potrivit The Telegraph.

Vasul este echipat cu patru motoare și poate atinge o viteză de 28 de noduri, adică puțin peste 32 de mile pe oră (aproximativ 52 km/h).

Autoritățile italiene se pregătesc să trimită în zonă o platformă plutitoare de 220 de tone, cu ajutorul căreia să încerce să recupereze iahtul de la locul epavei.

Incidentul este în prezent anchetat de Garda de Coastă italiană.