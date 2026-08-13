Liniștea satului buzoian Boldu s-a destrămat. De două nopți, oamenii nu mai închid niciun ochi și asta pentru că un fenomen straniu tulbură nopțile sătenilor. La adăpostul întunericului, indivizi necunoscuți intră în curți, fac zgomot, aruncă pietre în acoperișuri și geamuri, deschid pompele de apă și trag de ferestre și uși. Nu lasă însă pagube. Iar pentru că nimeni nu i-a văzut, în sate au apărut și povești cu strigoi.

Cea mai recentă comunitate terorizată este Boldu. De câteva nopți, oamenii dorm cu frica în sân, iar unii au ajuns să facă de pază prin curți și pe ulițele lăturalnice, înarmați cu furci, lopeți și bâte.

„Ne așteptăm la orice. Astea sunt instrumentele cu care s-au apărat copiii noaptea, ce-au găsit aici la mâini în curte”, spune o localnică.

De cine să se apere? Aici este misterul. Soții Ioana și Petre spun că au fost treziți de bubuiturile din tabla de pe casă. În curte era agitație, iar copiii au ieșit speriați din case.

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Strigoi sau tineri teribiliști

„Bușăște, bușăște, bușăște în tablă, bușăște în... ce o târâi după ei, Dumnezeu știe. Au venit copiii alarmați. Mamaie, mamaie, închide ușurile, mamaie. Că au venit roții aia, mamaie. Sunt în spatele curții la noi, aici, mamaie. Se sperie și câinii. Păsările încep să schelacăie, exact ca la un cutremur”, povestește Ioana.

De două nopți la rând, localnicii din Boldu spun că aud zgomote nefirești la miezul nopții. Ies din case, caută prin împrejurimi, dar nu găsesc pe nimeni. Cete de tineri și copii, înarmați cu ce găsesc prin gospodării, aleargă după cei pe care nu reușesc să-i vadă.

„Dau cu pietre pe casă, în geamuri, intră, sar din curte în curte, trage de tot cu la geam, de ușă. La alții ce au fost le-a fărămat șârile de nutreț, de baloți”, spune un localnic.

„Nu am dormit toată noaptea, am alergat pe aici, prin comună, că sunt niște copii, oameni mari, nu putem să ne dăm seama ce sunt, că se joacă prin curțile oamenilor fel și fel de năzbătii fac. Vă rog eu din suflet, care știți că face prostiile astea, potoliți-vă, că nu se știe de cine dați și s-ar putea să iasă rău”, povestește un alt localnic

Oamenii cred că în spatele incidentelor ar putea fi tineri teribiliști care se distrează pe seama localnicilor. Cum nimeni nu i-a văzut, însă, au apărut și explicații mai puțin obișnuite. Unii săteni vorbesc chiar despre strigoi și alte fenomene pe care nu și le pot explica.

„Lumea zice că sunt oameni, alții zice că sunt strigoaie, alții zice ceva, toată lumea zice cum știe. Dar ce fac ei? Intră noaptea, când vei că nu mai e nimeni pe stradă, intră noaptea la lume în curte, dar nu face rău.bÎi spere, îi bușăște, îi trântește, îi spate geamurile la lume. Copiii nu mai au somn”. „Zicea că are caguli, trei, trei inși. Trei inși, că ar fi și o femeie. O fată. Cum dracu sare gardul, nu, nu, nu-l vezi?Dar ce, că-l vezi, dar nu mai poți să-l prinzi. Ce o fi ăsta, Dumnezeu știe”, mai spun oamenii.

„Se spune că ar fi venit prin zona noastră, din Vrancea de aici. Vorbesc și dau definiția populară. Strigoi, fantome, care le fac rău oamenilor, îi sperie noaptea, le zgârie în geamuri, le aruncă cu pietre. Măi, ați văzut vreunul? Ați filmat, ați fotografiat vreunul? Să știm ce facem, cu ce ne batem, cu ce himere, cu ce realități, cu ce... Nu, nimeni n-a văzut niciunul”, a declarat Marian Mărgărit - primar Boldu.

Cu aproximativ două săptămâni înainte, o poveste asemănătoare a apărut în Dascălești, sat din comuna Puiești. Și acolo oamenii au fost treziți noaptea de pietre aruncate pe acoperișuri. Nimeni nu știe, deocamdată, cine provoacă aceste incidente, iar spaima pare să se mute dintr-o comunitate în alta.

„Pentru a preveni însă instalarea unei stări nejustificate de panică polițiștii recomandă să vă păstrați calmul și să nu propagați zvonuri pe marginea unor ipoteze neverificate pe marginea unor bănuieli. Aceste speculații nu fac altceva decât să alimenteze anxietatea colectivă”, a declarat Ane Mari Vrapciu - IPJ Buzău.

Primele astfel de întâmplări ar fi apărut cu mai bine de o lună în urmă, în Ciorăști, județul Vrancea. Și acolo localnicii au povestit despre zgomote și incidente nocturne, pe care cei mai mulți le-au pus pe seama unor tineri teribiliști din sat. Poliția face apel la calm și le cere oamenilor ca, dacă îi văd pe făptași, să sune la 112 și să nu-și facă singuri dreptate.