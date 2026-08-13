Acciza la motorina standard va fi redusă temporar cu 20%, în perioada 16-31 august, pe fondul creșterii puternice a prețurilor la pompă și a cotațiilor internaționale. Măsura înseamnă o reducere de 68 de bani pe litru pentru șoferi, iar Ministerul Finanțelor anunță că nivelul intervenției va fi reevaluat la fiecare două săptămâni, în funcție de evoluția pieței.

Acciza la motorină scade cu 20%. Câți bani vor economisi șoferii la un plin - arhivă

"Mai puțină presiune la pompă: din 16 august reducem temporar cu 20% acciza la motorină. În perioada 16-31 august 2026, Ministerul Finanțelor reduce acciza la motorina standard cu 560,86 lei/1.000 de litri. Măsura vine ca răspuns la creșterea puternică a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Mecanismul introdus prin Legea nr. 162/2026 permite statului să intervină rapid atunci când piața o impune", a scris Nazare pe Facebook.

Cât economisesc șoferii, transportatorii și fermierii

Acesta a precizat că măsura va aduce beneficii concrete pentru șoferi, transportatori și fermieri, precum și pentru economie, scrie Agerpres.

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"Pentru șoferi: 68 de bani economisiți la fiecare litru, adică aproximativ 34 de lei la un plin de 50 de litri. Pentru transportatori: economia ajunge la aproximativ 2.443 de lei/an pentru o autoutilitară și 23.750 de lei/an pentru un camion de 40 de tone. Pentru fermieri: aproximativ 6.800 de lei economisiți pe sezon, la un consum de 10.000 de litri. Pentru economie: costuri mai mici în transport și logistică, care se transpun și în mai puțină presiune asupra prețurilor bunurilor și serviciilor pentru populație", a subliniat șeful de la Finanțe.

Acciza, ajustată în funcție de prețurile din piață

Măsura este calculată pe baza unor indicatori obiectivi - cotația internațională Platts și prețul mediu la pompă - și se ajustează în funcție de evoluția pieței. Totodată, când prețurile scad, reducerea accizei scade automat, a transmis Nazare.

Potrivit sursei citate, arhitectura legii este proiectată pentru autofinanțare, fără cost bugetar net: creșterile de preț care generează venituri suplimentare din TVA și din contribuția asupra veniturilor excepționale ale marilor operatori permit finanțarea intervenției.

"Vom monitoriza în continuare evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă și vom reevalua situația la fiecare două săptămâni. Obiectivul rămâne să protejăm cât putem de bine oamenii și economia de șocurile externe, intervenind țintit și responsabil, fără să pierdem controlul asupra impactului bugetar", a mai scris Nazare pe pagina sa de socializare.

Acciza la motorină scade cu 20%

Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor, transmis joi AGERPRES, reducerea temporară de 20% a accizei la motorina standard se aplică în perioada 16-31 august 2026, în urma analizei indicatorilor de piață prevăzuți de mecanismul introdus prin Legea nr. 162/2026.

Reducerea este de 560,86 lei/1.000 de litri, respectiv 663,75 lei/tonă. Astfel, în perioada 16-31 august, nivelul accizei aplicabil motorinei standard comercializate pe piața internă va fi de 2.243,43 lei/1.000 de litri, respectiv 2.654,99 lei/tonă.

"Am construit acest mecanism tocmai pentru ca statul să poată interveni rapid și țintit atunci când evoluțiile din piață o cer, fără măsuri fiscale fixe care să producă efecte bugetare indiferent de condițiile reale. Datele pentru a doua jumătate a lunii august arată presiuni semnificative: cotațiile Platts pentru motorină au crescut cu peste 34%, iar prețul mediu la pompă cu peste 23%. În aceste condiții, mecanismul se activează și acciza scade cu 20%. Este o intervenție temporară, calibrată pe evoluția pieței, prin care reducem presiunea asupra populației și companiilor, păstrând în același timp controlul asupra impactului bugetar. Vom reevalua situația la fiecare două săptămâni și vom adapta intervenția în funcție de date", a declarat Alexandru Nazare, citat în comunicat.

Motorina, mai scumpă cu peste 23% la pompă

Pentru perioada 16-31 august, reducerea accizei urmărește să atenueze transmiterea creșterii cotațiilor internaționale în costurile suportate de consumatori și companii.

Pentru intervalul analizat, variația cotațiilor Platts pentru motorină (VPM) este de +34,13%, iar variația prețului mediu la pompă al motorinei standard (VM) este de +23,01%.

Potrivit Ministerului Finanțelor, în baza acestor indicatori, mecanismul prevăzut de lege determină diminuarea cu 20% a nivelului accizei stabilit prin Codul fiscal.

Reducerea va fi reevaluată la fiecare două săptămâni

Mecanismul introdus prin Legea nr. 162/2026 permite ajustarea temporară a accizei în funcție de evoluția pieței, pe baza unor evaluări realizate la intervale de două săptămâni.

În acest fel, intervenția fiscală este corelată cu intensitatea presiunilor din piață și poate fi ajustată atunci când condițiile se modifică.

Ministerul Finanțelor va continua monitorizarea cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă, iar nivelul intervenției va fi reevaluat bilunar, conform mecanismului prevăzut de lege.