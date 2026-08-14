România, printre cele mai periculoase țări din UE pentru şoferi. Capcanele mortale ascunse pe șosele

V-am prezentat la Observator o mulțime de cazuri în care infrastructura rutieră poate, într-o fracțiune de secundă, să devină o capcană mortală. Şi toate tragediile ridică un o mare întrebare: cât de sigure sunt, de fapt, drumurile pe care circulăm zi de zi? Pentru că, dacă ne uităm la statistici, România se numără printre țările cu cea mai ridicată mortalitate pe șosele. Iar realitatea din teren confirmă acest lucru.

Sunt imagini de la sfârşitul lunii iulie, din judeţul Cluj. Un accident rutier grav, în care o fetiță de 9 ani a murit. Sora, fratele şi bunica micuţei au fost răniți după ce mașina condusă de femeie a intrat într-un cap de pod.

O tragedie care putea fi evitată, dacă şoselele din România se aliniau la obiectivul Uniunii Europene - reducerea la jumătate a deceselor cauzate de accidente rutiere până în 2030.

România, pe locul doi în UE la decese rutiere

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Un capăt de podeţ neprotejat se comportă la impact ca un adevărat zid din beton, astfel că o simplă ieşire în decor se poate transforma într-un accident mortal. Structura masivă nu absoarbe aproape deloc energia impactului, astfel că toată forţa este preluată de autoturism. La o viteză de 60 de kilometri pe oră, efectul este similar cu cel al unei greutăţi de peste 30 de tone care striveşte maşina.

România e pe locul doi în Uniunea Europeană la capitolul decese rutiere: 68 de decese la un milion de locuitori. Suntem depăşiţi doar de Bulgaria, cu 71. Dincolo de greșelile șoferilor, multe drumuri ascund capcane, care pot transforma o fracțiune de secundă de neatenție într-o tragedie.

Pe autostrada Transilvania, pe unde se circulă cu 130 de kilometri pe oră în foarte mult locuri, elementele de siguranţă nu mai au demult acest rol. Gardul de protecţie care ar trebui să împiedice animalele sălbatice să ajungă pe şosea este rupt. Şi chiar dacă suntem într-o zonă aflată încă în şantier, pe aici oricând pot să ajungă în faţa maşinilor care ciruclă, la nici 100 de metri distanţă, iepuri, căprioare, sau chiar urşi.

Gestul care ne poate salva viaţa

Un comportament preventiv la volan poate face diferența și, în situații critice, ne poate salva viața.

Specialist conducere defensivă: Preventiv înseamnă, în primul rând, să încercăm să ne mutăm privirea mult în faţă ca să analizăm traficul unde urmează să mergem.

Reporter: Care sunt cele mai mari probleme care au duce la accidente grave?

Specialist conducere defensivă: Nesemnalizarea corespunzătoare şi din timp... de fiecare dată când se îngustează sau un drum e periculos, în funcţie de viteza cu care se deplaseză...care e reglementată pe acel drum,trebuie făcută cât mai din timp, şoferii să aibă timp să analizeze ce trebuie să facă.

Datele poliţiei rutiere arată că în 2025 au fost aproape 4.000 de accidente grave, în urma cărora au murit aproape 1300 de persoane, iar peste 3000 au fost rănite grav