Pas decisiv pentru dezvoltarea economiei pe litoralul românesc. După o perioadă de creştere în laborator, 100 de kilograme de stridii japoneze vor ajunge astăzi în apele Mării Negre, într-o fermă privată. Procesul este atent monitorizat de biologii de la Institutul de Cercetare Marină din Constanța, iar moluştele vor trece astfel din mediul controlat în mediul de producţie.

O sută de kilograme de stridii sunt introduse în mediul marin, într-o fermă administrată de un investitor privat. Este vorba despre 20 de astfel de cuști, a câte 5 kilograme de stridii care sunt plantate la 5 metri adâncime.

După aproximativ un an, acestea vor ajunge la dimensiunile la care pot fi comercializate. Stridiile sunt aduse din Franța pentru că, așa cum susţin specialiștii de la Institutul de Cercetare, sunt cele mai bune de pe piață.

Biologii supraveghează întreaga operațiune. După ce sunt plantate în fiecare lună, cuștile trebuie ridicate la bord, verificate și rărite. Astfel că, din cele 20 de cuști, la final se vor depăși 50 de cuști. Greutatea ideală este de o sută de grame pentru fiecare stridie în parte.

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